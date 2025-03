OFF Festival to święto dla wszystkich fanów alternatywnych brzmień. W Dolinie Trzech Stawów podczas tegorocznej edycji będziemy mogli oglądać między innymi występy trzech headlinerów wydarzenia, którymi są Kraftwerk, James Blake oraz Fontaines D.C. W Katowicach pojawią się również Os Mutantes, którzy są nazywani brazylijskimi Beatlesami, Alan Sparhawk, czyli współtwórca grupy Low, duet Frost Children, Portrayal of Guilt czy chociażby Blank Banshee. Teraz pojawiły się nowe ciekawe nazwiska. Kto jeszcze zagra podczas tegorocznej edycji OFF Festival?

Panchiko, Fat Dog, Sunnbrella, Soft Play i wiele innych! OFF Festival odsłania kolejne karty

OFF Festival śpieszy z kolejnymi ogłoszeniami. W Dolinie Trzech Stawów wystąpi brytyjski zespół Panchiko. W kwietniu tego roku ukaże się nowa płyta indierockowej piątki z Nottingham. "D>E>A>T>H>M>E>T>A>L" to klasyk, a dzięki ogromnemu zainteresowaniu internautów i słuchaczy, głównie z USA, skład Panchiko zebrał się na nowo i ruszył, jak cytują organizatorzy festiwalu, aby "uszczęśliwić dzieciaki swoimi piosenkami".

Fat Dog to kolejne wielkie ogłoszenie. Grupa ma na swoim koncie świetnie przyjęty, debiutancki album "WOOF.", wyprodukowany przez Jamesa Forda, nagrywającego m.in. z Arctic Monkeys i Fontaines D.C. Co ciekawe, utwory Fat Dog to odświeżający miks electropunku, synthpopu, rave'u, a nawet muzyki klezmerskiej.

materiały promocyjne

Już w sierpniu na OFF-ie usłyszymy również formację Seun Kuti And Egypt 80 - Seun grał z ojcem w zespole Egypt 80 od ósmego roku życia, a po jego śmierci w 1997 roku przejął kierownictwo nad grupą. Fani OFF-a mogą się spodziewać najlepszego afrobeatu na żywo, tak samo jak syntezy starego punku i ulicznego rapu - to właśnie Soft Play zagrają w Katowicach głośno i treściwie, zaś o przywrócenie brytyjskiej muzyki tanecznej w jej najśmielszej i najbardziej bezczelnej formie zadba duet Two Shell.

Kto jeszcze zagra w Katowicach? W sierpniu widzimy się na OFF-ie z zespołem The Hellp - grupa doczekała się określenia, iż może być "ostatnim fajnym zespołem na Ziemi". Przekonają się o tym z pewnością uczestnicy OFF-a, którzy na żywo usłyszą również Iglooghosta - artysta przez ponad dekadę na scenie wypracował własną muzyczną markę i stał się specjalistą od alternatywnych, multimedialnych światów. Z kolei Sunnbrella, który uświetni tegorocznego OFF-a, oczaruje słuchaczy wypadkową shoegaze'u i dreampopu. Widzimy i słyszymy się 1-3 sierpnia w Katowicach!

Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszeni na OFF Festival 2025 artyści to: Kraftwerk, James Blake, Fontaines D.C., Ecco2k, Snow Strippers, Pa Salieu, Machine Girl, Kneecap, Jann, Have A Nice Life, Alan Sparhawk (of Low), Nilüfer Yanya, Os Mutantes, Geordie Greep, Yaeji (DJ), MJ Lenderman, Portrayal Of Guilt, Blank Banshee, Elias Rønnenfelt (of Iceage), Envy, Nala Sinephro, Lambrini Girls, Wednesday Campanella, Mong Tong, María José Llergo, Hypnosis Therapy, Hinode Tapes.

Wojciech Mazolewski na OFF Festival 2023 Interia pl INTERIA.PL