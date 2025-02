Kolejni artyści dołączają do OFF Festival. Po raz pierwszy w Polsce!

OFF Festival już dzisiaj może chwalić się pokaźną listą alternatywnych artystów, którzy w sierpniu odwiedzą katowicką Dolinę Trzech Stawów. Teraz do rozpiski dołączyły kolejne zespoły! Ulubiony zespół Iggy'ego Popa, współzałożyciel grupy Low i Jann to tylko kilku znich. Kto jeszcze pojawi się podczas tegorocznej edycji OFF Festival?