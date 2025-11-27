"NEXT FEST odkrywa nową muzykę - bezpiecznym wyborom mówimy 'papa'. Odwaga w sięganiu po świeże dźwięki jest tu zasadą, a nie wyjątkiem. Oto kolejne ogłoszenie lineupu!" - piszą organizatorzy imprezy w mediach społecznościowych.

Właśnie ogłoszono następną porcję artystów, którzy w dniach 16-18 kwietnia 2026 r. zawitają do Poznania na kolejną edycję NEXT FEST Music Showcase & Conference. Wśród nich znaleźli się zarówno weterani sceny, którzy zaprezentują swoje nowe, nietuzinkowe projekty, jak i świeżaki, których przygoda ze sceną dopiero się rozpoczyna.

Ewa Farna i Słoń na festiwalu showcase'owym! Nie tylko początkujący artyści wystąpią w Poznaniu

Na NEXT FEST 2026 wystąpi m.in. Ewa Farna, która w tym roku powróciła do koncertowania ze zdwojoną siłą, podróżując przez całą Polskę ze swoją jubileuszową trasą "Nie Ma Lipy Tour". Gwiazda podsumowała w ten sposób minionych 15 lat w branży, powróciła do przebojów sprzed lat - "Cicho", "EWAkuacja" czy "Bez łez" - a w kwietniu na poznańskiej scenie ponownie zaskoczy słuchaczy czymś nowym.

Do line-upu imprezy dołączył także Słoń - jedna z najważniejszych postaci polskiego rapu i nurtu horrorcore. Od wielu lat raczy słuchaczy mrocznymi, brutalnymi, często kontrowersyjnymi utworami, a występ w Poznaniu będzie miał dla niego szczególne znaczenie, bowiem jest to miasto, w którym się urodził.

Podczas festiwalu nie zabraknie także elektronicznych dźwięków, o które zadba Bass Astral. W Poznaniu pojawi się również Boron - reprezentant młodego pokolenia w hip-hopie. Usłyszymy jeszcze Michała Anioła, Paulę Romę, zespół BEMY czy bartka turskiego. Line-up uzupełnią Palmowski, AJLA, LUNAMË, Olaf, Yulka i Fusy.

Next Fest 2026 - kto wystąpi?

Dotychczas w line-upie przyszłorocznej edycji znaleźli się również: Vito Bambino, Peja Slums Attack, Kuba i Kuba, Bonaventura, Wiktoria Kida, Wanesa Adamska, Sedno, Pola Błasik, Babyhats, Sierpień, Justyna Chachuła oraz Tantfreaky.

Do festiwalu pozostało jeszcze kilka miesięcy, a artyści, którzy chcieliby zagrać na wiosnę dla poznańskiej publiczności wciąż mogą zgłaszać swoją kandydaturę. Nabór trwa do końca stycznia.

