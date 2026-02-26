Tegoroczna edycja NEXT FEST Music Showcase & Conference odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w dniach 16-18 kwietnia. Przed nami trzy dni intensywnych odkryć, wielkich powrotów, projektów specjalnych i muzyki, która przekracza wszelkie bariery. Organizatorzy imprezy właśnie ogłosili pełen line-up koncertów, w których będą mieli okazję uczestniczyć słuchacze za nieco ponad miesiąc. Poznajcie finałową siedemnastkę wykonawców, domykającą listę blisko 120 festiwalowych show!

Wcześniej organizatorzy NEXT FESTa zapowiedzieli koncerty artystów i artystek, takich jak: Vito Bambino, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Słoń, Peja Slums Attack, AudioFeels, Kuba i Kuba, Xxanaxx czy John Porter. Ogłoszono także występy debiutantów, którzy już zaczynają robić furorę na polskim rynku muzycznym i nazywani są wschodzącymi gwiazdami. Wśród nich znaleźli się m.in. Bonaventura, Pola Błasik, Sierpień, Helena Anna, Justyna Chachuła czy Twój, Dawid.

W ostatnim ogłoszeniu organizatorzy zapowiedzieli zarówno kultowe duety, muzyczne metamorfozy znanych już twórców, jak i nowe otwarcia, klubowe rytmy, ludową energię, a nawet mocniejsze brzmienia. Największym zaskoczeniem finałowej siedemnastki jest bez wątpienia projekt specjalny duetu, który zdefiniował polski pop i hip-hop lat 2000. Do line-upu dołączyli Mezo i Kasia Wilk, którzy przypomną hity takie jak "Sacrum" czy "Ważne". Raper z 20-letnim stażem i wokalistka, wnosząca do projektu soulową energię na NEXT FEST wystąpią z pełnym, rozbudowanym zespołem, prezentując swoje największe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach.

Organizatorzy zamknęli line-up poznańskiego showcase'u! Oto finałowa siedemnastka artystów

Na festiwalu wystąpi także Wojciech Baranowski, który rezygnuje z pseudonimu BARANOVSKI na rzecz bardziej osobistego materiału, sygnowanego własnym imieniem i nazwiskiem. W Poznaniu pokaże utwory z nowej płyty, którą zwiastuje singiel "Waniliowy". Równie intymny rozdział w swojej karierze otwiera także Natalia Grosiak (znana z Mikromusic), która także zaprezentuje poruszające ballady przed poznańską publiką. Zobaczymy jeszcze Jaśka Piwowarczyka - zwycięzcę ostatniej edycji "The Voice of Poland" - który na scenie połączy energetyczny pop ze swoimi jazzowymi korzeniami.

Dla fanów brudnych brzmień organizatorzy przygotowali koncert Sad Smiles - zespołu złożonego z czterech zbuntowanych nastolatków, którzy zachwycili już na festiwalu w Jarocinie. Wystąpi także Kuba Folwarczny, którego gitarowe brzmienie i bezpośrednie teksty nawiązują do najlepszych tradycji lat 90.

Zespół Sad Smiles wystąpi na NEXT FEST 2026 materiały prasowe

Kto jeszcze wystąpi na NEXT FEST 2026 w Poznaniu?

Na NEXT FEST 2026 nie zabraknie projektu specjalnego Dawida Tyszkowskiego i Błażeja Króla. Ich wspólny zespół, pod tajemniczą nazwą EWA KOC, zabierze słuchaczy w podróż przez gitarowe brzmienia. Obok nich w line-upie znalazło się także trio BLVM, grające post-punk pomieszany z elektroniką, lubelski Tom Pigment oraz Rejsel z performerskim popem.

Wśród przedstawicieli muzyki klubowej, którzy zasilą szeregi tegorocznego NEXT FESTa, znaleźli się: Oberkas Travel, T.Typy czy Mick Płacze. Z Paryża dotrze do nas Ola, łącząca aktorstwo ze skrzypcami, a Aurelia zaprezentuje przedsmak nowej płyty produkowanej przez Dj Eproma.

Aurelia wystąpi podczas NEXT FEST 2026 materiały prasowe

Na kwietniowym showcase'ie nie może zabraknąć przedstawicieli poznańskiego podwórka. Do ogłoszonych już wcześniej lokalnych składów (m.in. AudioFeels, Sierpień, Szymon Norkowski) dołączają artyści z projektu My Name Is Poznań. Swój koncert zagrają m.in. barekprzestań oraz Jerzy Koczur.

Znamy już pełen line-up koncertów NEXT FEST 2026! Przed nami jeszcze informacje o panelach i spotkaniach

Pełen line-up festiwalu NEXT FEST 2026 dostępny jest w mediach społecznościowych imprezy oraz na oficjalnej stronie internetowej. Choć poznaliśmy już wszystkich wykonawców, którzy zagrają swoje koncerty na poznańskim showcase'ie, emocje wciąż nie opadają. Nadal trwa bowiem konkurs 33 Records, w którym stawką jest kontrakt płytowy - trójka finalistów dołączy do programu festiwalu, a ich nazwiska poznamy po 15 marca. Dodatkowo organizatorzy w najbliższych tygodniach ogłoszą warsztaty, panele i spotkania z cenionymi twórcami, które co roku są nieodłączną częścią festiwalu.

