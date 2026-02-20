NEXT FEST 2026 ogłasza zagranicznych wykonawców. Kto zagra w Poznaniu?

Alicja Rudnicka

Oprac.: Alicja Rudnicka

Tegoroczna edycja NEXT FEST, która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2026 roku w Poznaniu, zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Obok silnej reprezentacji polskiej sceny coraz wyraźniej zaznacza się obecność zagranicznych wykonawców.

Mężczyzna z długimi blond włosami i w dużych okularach przeciwsłonecznych, ubrany w czarną skórzaną kurtkę z frędzlami i czarny golf, grający na elektrycznej gitarze, pasek z motywem słońca.
Dolphin Love wystąpi na NEXT FEST 2026NEXT FESTmateriały promocyjne

"NEXT FEST od lat sięga poza granice, nie tracąc z oczu tego, co najbliżej" - mówią organizatorzy, ogłaszając kolejną pulę artystów.

Do ogłoszonego już wcześniej grona ponad 90 wykonawców dołączają artyści z różnych zakątków Europy i nie tylko. W line-upie pojawili się reprezentanci m.in. Wielkiej Brytanii, Islandii, Francji, Węgier, Kanady, Niemiec, Danii, Czech oraz Białorusi. To kolejny krok w stronę budowania festiwalu jako miejsca wymiany muzycznych inspiracji ponad granicami.

Brytyjska różnorodność i islandzka emocjonalność

Silną reprezentację stanowią artyści z Wielkiej Brytanii. Wśród nich znalazło się trio Ebbb, które łączy melodyjne harmonie z intensywną elektroniką i industrialnym brzmieniem. Do Poznania przyjadą także Hayes & Y, Oslo Twins oraz Rozsa, eksperymentująca z połączeniem jazzu i neo-r'n'b przy użyciu elektronicznej harfy.

Z kolei Islandię reprezentować będzie Virgin Orchestra - projekt balansujący między eterycznym dream popem a surowym, gitarowym hałasem, tworząc muzykę pełną kontrastów i emocji.

Francja i Kanada: klubowe inspiracje i muzyczny minimalizm

Francuska scena pojawi się w kilku odsłonach. Airmow zaprezentuje dźwięki inspirowane filmem i modą, Antilogic połączy klubową elektronikę z wpływami polinezyjskimi, a s8jfou postawi na twórczą swobodę i odrzucenie schematów. Skład uzupełnia duet Jeannette & Maj, który stawia na taneczną energię garage house'u i soulu.

Z Kanady przyjedzie Ambre Ciel, której twórczość opiera się na subtelnym alt-popie wzbogaconym o minimalistyczne inspiracje i filmowy klimat.

Europejska scena w natarciu

Ważnym elementem programu jest także reprezentacja Węgier, wspierana przez inicjatywę HOTS. W jej ramach wystąpią Jules War, Maluridé oraz Stone Sober, a także Acid Empire - projekt łączący industrialne brzmienia z rap-metalem.

Line-up uzupełniają artyści z innych krajów Europy: duński Tender Youth, czescy Midnight Swimmers, białoruski Domsun oraz niemiecki Dolphin Love, który wniesie do programu dawkę lekkiego, elektronicznego popu.

Festiwal i branża w jednym miejscu

NEXT FEST to nie tylko koncerty, ale też platforma spotkań dla branży muzycznej. W programie znalazły się showcase'y wytwórni takich jak Hi Vibe, Kayax, Niebieski Label czy SZUM, a także prezentacje projektów związanych z wytwórnią Tematy, Independent Digital, Peleton Records oraz Next Music.

Plakat promujący festiwal muzyczny next fest w Poznaniu zawierający datę wydarzenia, listę artystów, zielone tło i graficzne motywy oznaczające międzynarodowych artystów i kolejne ogłoszenia.
Zagraniczne formacje ogłoszone na NEXT FEST 2026NEXT FESTmateriały promocyjne
