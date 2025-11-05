NEXT FEST 2026 z pierwszym ogłoszeniem! "Find Your Evergreen"

Oliwia Kopcik

Tradycyjnie już sezon letni dla branży muzycznej rozpocznie się w Poznaniu, podczas NEXT FEST Music Showcase & Conference. Właśnie poznaliśmy pierwszych artystów, którzy zagrają na festiwalowych scenach.

Vito Bambino zagra na NEXT FEST 2026
"NEXT FEST to też miejsce spotkań ludzi muzyki: artystów, menedżerek, dziennikarzy, bookerek i fanów, którzy chcą wiedzieć, o kim zaraz będzie głośno" - zapowiadają organizatorzy.

Kolejna edycja odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2026 roku, a artyści pojawią się na scenach w kilkunastu klubach w centrum miasta.

NEXT FEST 2026: znamy pierwszych artystów!

W pierwszej puli ogłoszonych artystów znalazł się Vito Bambino, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. "Zawadiacki romantyk, najczulszy głos polskiej sceny, który radykalnie potrafi tę czułość w tłumie wyśpiewać" - piszą o nim organizatorzy. Na drugim końcu osi znalazł się kolejny zapowiadany muzyk - Peja. "Zmienią się mody, pojawią nowe pokolenia artystów i słuchaczy, a Ryszard Andrzejewski pozostaje sobą", jak to mówią.

NEXT Fest 2025: "Hey, I found my permanent lover" [RELACJA]Oliwia KopcikINTERIA.PL

Do line-upu dołączyli także Bonaventura, którego szersza publiczność mogła poznać już w programie "Must Be The Music", Pola Błasik, wcześniej znana z teatralnych scen, Wiktoria Kida, czyli finalistka "Mam Talent!", Justyna Chachuła, która występowała wcześniej u boku Darii Zawiałow, oraz Wanesa Adamska, znana dzięki viralowemu coverowi Pezeta "Dom nad wodą".

Skoro wspomnieliśmy już o "Must Be The Music", to w Poznaniu nie zabraknie również występu zespołu Kuba i Kuba. Oprócz wcześniej wymienionych na NEXT FEŚCIE zagrają też Sierpień ("surowa energia rock'n'rolla, punka i surf rocka"), TANTFREAKY, którzy "pokazują, że jazz może być taneczny, dziki i niegrzeczny - funk miesza się z psychodelią, a groove nie pyta o pozwolenie", Sedno ("transowy jazz łączy tu echa elektroniki i muzyki etnicznej") oraz Babyhats, brzmiący "jakby ktoś połączył hammondowy brud z subtelną elektroniką i nieco zbyt dużą ilością pomysłów".

Artyści, którzy chcieliby zagrać wiosną w Poznaniu, wciąż mogą się zgłaszać - nabór trwa do końca stycznia.

