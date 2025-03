Nowa odsłona"Must Be The Music"trwa w najlepsze. Show Polsatu powróciło na antenę po wielu latach, a w reaktywowanym programie muzyczne umiejętności uczestników oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. W roli prowadzącego ponownie występuje Maciej Rock, który jako jedyny pozostał w formacie z poprzedniej ekipy. U jego boku widzowie oglądają również Patrycję Kazadi oraz Adama Zdrójkowskiego.

14 marca 2025 r. wyemitowany zostanie drugi odcinek castingów do "Must Be The Music". Polsat pokaże wówczas występ zespołu Kuba & Kuba, który zachwycił jurorów programu. Grupa wykonała w ramach przesłuchań wielki hit włoskich rockmanów z Maneskin - "Beggin".

Zespół Kuba & Kuba zachwycił jurorów "Must Be The Music" Polsat Polsat Promocja

Kim jest zespół Kuba & Kuba? Jurorzy show Polsatu zszokowani ich występem

Kuba & Kuba - jak sama nazwa wskazuje - zaczynali jako duet, złożony z dwóch muzyków o tych samych imionach. Artyści są samoukami, a swoją pasję do śpiewu rozwijali od wczesnych lat dzieciństwa. Jeden z nich jest fanem mocnych, rockowych brzmień, a drugi o wiele lepiej czuje się w poezji śpiewanej.

Na drodze swojej kariery spotkali muzyków, którzy dołączyli do ich projektu, tworząc z grupy Kuba & Kuba sześcioosobowy zespół. Obecnie mają na swoim koncie osiem singli. Sami przyznają, że są "trochę głośni, trochę szybcy i ogromnie kreatywni". Spędzają wspólnie dużo czasu, co skutkuje niezliczoną ilością muzycznych pomysłów.

Dawid Kwiatkowski krótko podsumował ten występ w "Must Be The Music"

W najnowszym odcinku "Must Be The Music" widzowie zobaczą, jak zespół Kuba & Kuba poradził sobie na wielkiej scenie, przed telewizyjnymi kamerami. "Wy macie szansę być jednym z najlepszych zespołów w tym kraju. To jest tak dobre" - skwitował poczynania grupy zachwycony Dawid Kwiatkowski. Drugi z jurorów - Miuosh - niemalże zbierał szczękę z podłogi po ich występie. A co powiedzieli pozostali eksperci? O tym przekonamy się już w piątek, 14 marca o godzinie 19:55.

Miuosh i Dawid Kwiatkowski zachwycili się występem uczestników show Polsatu Polsat materiały promocyjne