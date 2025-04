Amelia Stawiarska, uczennica siódmej klasy z niewielkiej wsi Kotorydz nieopodal Tarczyna, nie wyobraża sobie życia bez śpiewu. Od dzieciństwa traktuje muzykę jak naturalny język emocji, a lista triumfów w krajowych konkursach wokalnych rośnie z każdym rokiem. Dziś oprócz coverów tworzy własne piosenki, w których zamyka swoje przeżycia i marzenia. Sukces zawdzięcza intensywnej pracy - regularnym lekcjom emisji głosu i determinacji, by kiedyś stanąć na największych scenach.

"Desert Rose" Stinga w nowej odsłonie

Na castingu do programu nastolatka sięgnęła po "Desert Rose". Jej wersja klasyka Stinga poruszyła publiczność - za kulisami płakała młodsza siostra Amelii, a na widowni dało się słyszeć westchnienia zachwytu. Jurorzy również nie kryli emocji.

"Trzynaście lat i tak po tej skali i z tą modulacją potem jeszcze…" z podziwem komentował Miuosh.

"Biegłaś sobie po tych dźwiękach jak taka sarenka z orientu" dodała wzruszona Natalia Szroeder.

"Mnie miałaś już od piątej sekundy (…) Amelia, mam nadzieję, że ta historia, którą dziś piszesz w tym programie będzie miała super happy end dla ciebie" - podsumował Dawid Kwiatkowski.

Głosowanie, półfinały i wielki finał "Must Be The Music"

Widzowie mogą wesprzeć swoich faworytów, pobierając darmową aplikację do głosowania na "dziką kartę" w App Store lub Google Play. 25 kwietnia o 19:50 Polsat pokaże kolejny premierowy odcinek castingu. Półfinały na żywo zaplanowano na 2 i 9 maja, a 16 maja odbędzie się transmitowany finał dwunastej edycji "Must Be The Music".

Nagroda, która otwiera drzwi

Triumfator programu wróci do domu z ćwierćmilionową nagrodą - 250 000 zł - oraz zaproszeniem na Polsat Hit Festiwal. Dla Amelii to wymarzona szansa, by marzenia o wielkich scenach zamienić w rzeczywistość.

Uzdolniona trzynastolatka oczarowała jury piosenką Stinga Polsat Polsat Promocja