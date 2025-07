5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham czołówka ciężkiego grania oddała hołd grupie Black Sabbath, która wystąpiła po raz ostatni w swojej imponującej karierze. Poza oryginalnym składzie zespołu ze sceną pożegnał się też schorowany wokalista - Ozzy Osbourne.

Muzycznym reżyserem koncertu "Back To The Beginnning" był Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave.

Pożegnanie Black Sabbath. Kto oddał hołd legendzie metalu?

W Birmingham zagrali m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons oraz dwie supergrupy złożone z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (perkusista Faith No More), klawiszowiec Adam Wakeman, David Ellefon (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (były wokalista Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (gitarzysta Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.

David Drainman, wokalista numetalowego Disturbed, na scenie pojawił się w utworach "Shot in the Dark" z solowego dorobku Ozzy'ego i "Sweet Leaf" Black Sabbath. Gdy pojawił się na scenie, ze strony publiczności słychać było głośne buczenie. Chodzi o poglądy Drainmana, który z pochodzenia jest amerykańskim Żydem. 52-latek nie kryje swojego poparcia dla Izraela i ich sił wojskowych.

Lider Disturbed odpiera zarzuty

"Tak, było kilka buczeń, gdy wychodziłem, ale przyszedłem oddać hołd moim nauczycielom, moim idolom, potężnemu Black Sabbath i nie zamierzałem pozwolić, aby kilku idiotów mnie powstrzymało" - napisał David Drainman w mediach społecznościowych.

"Chodzi o podsycanie ich narracji i generowanie clickbaitu. Jest nawet utwór, który jest puszczany w kółko, który dodaje wzmocnionego buczenia do występu, tylko po to, by dolać oliwy do ognia. Żałosne. Transmisja na żywo pokazuje prawdę. Obie piosenki zostały świetnie przyjęte" - podkreślił wokalista Disturbed.

Disturbed powraca do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Dodajmy, że 10 października Disturbed zagra w Tauron Arenie Kraków w ramach trasy "The Sickness 25th Anniversary Tour" (gościem specjalnym będzie legenda thrash metalu - Megadeth). Koncert organizuje Live Nation.

"The Sickness" to debiutancki album grupy Disturbed, który premierę miał na początku marca 2000 r. Ten materiał sprawił, że o grupie dowodzonej przez wokalistę Davida Drainmana zrobiło się głośno w świecie nu metalu. Do tej pory tylko w USA sprzedano ponad 5 mln egzemplarzy, co dało płycie status pięciokrotnej platyny.

Choć początkowo nie był komercyjnym sukcesem, po latach zaliczany jest do największych osiągnięć Disturbed. Magazyn "Revolver" umieścił "The Sickness" na liście 20 najlepszych płyt nu metalu.

Koncert podzielony będzie na dwie części. W pierwszej usłyszymy w całości płytę "The Sickness", a druga część składać się będzie z największych hitów zespołu.

