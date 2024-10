Z uwagi na fakt, że ogólny gatunek metalu jest tak rozległy i wciąż się zmienia, ewoluuje muzycznie i kulturowo, zawsze trudno było określić, które zespoły metalowe są najbardziej kultowe i najlepsze w swoim fachu. Istnieje jednak garść zespołów, co do których niemal wszyscy fani metalu mogą się zgodzić, iż są prekursorami gatunku i starymi "wyjadaczami". Wiele z zespołów, które pojawiły się w rankingu 38 najlepszych metalowych zespołów wszech czasów, albo było pionierami podgatunków na własną rękę, albo posunęło się tak daleko, że na lata ustanowiło brzmieniowe standardy. Oto dokładna lista najlepszych metalowych zespołów.

W czołówce zestawienia znalazły się najbardziej kultowe metalowe zespoły

1. Metallica

Zupełnie nie dziwi, że serwis Forbes na pierwszym miejscu swojego zestawienia postawił na zespół Metallica. To właśnie oni wywarli największy wpływ na nurt cięższych brzmień, co oczywiście przełożyło się na ogromną rzeszę fanów. Albumy "Ride the Lightning" (zobacz!) , "Master of Puppets" i "...And Justice for All" stały się najbardziej cenionymi i chwalonymi przez krytyków albumami heavy metalowymi. Gdy wydaje się, że nie może być lepiej, w 1991 roku grupa wydaje krążek "Metallica", znany również pod nazwą "The Black Album", czym na stałe ugruntował pozycję zespołu i stał się przyczynkiem do nazwania go największym zespołem metalowym wszech czasów.

2. Black Sabbath

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward na zawsze będą uznawani za wielkich kreatorów i wizjonerów swojego gatunku. Twórczość zespołu odbiła tak duże piętno na młodszych, i nie tylko, kolegach z branży, że bez Black Sabbath żaden z zespołów na tej liście nie miałby prawa, a nawet odwagi istnieć. Lata 70. należały do nich, a najlepszym tego przykładem są ich kultowe krążki: "Black Sabbath", "Paranoid", "Masters of Reality", "Vol. 4", "Sabbath Bloody Sabbath" i "Sabotage".

3. Iron Maiden

To zespół, który wzniecił nową falę brytyjskiego heavy metalu na początku lat 80. Brytyjska grupa od dawna dominuje w gatunku metalu, a to wszystko dzięki swoim charakterystycznym galopującym riffom, pojedynkującym się solówkom gitarowym i często patetycznym, w dobrym tego słowa znaczeniu, refrenom. Krążki "The Number of the Beast", "Piece of Mind", "Powerslave", "Somewhere in Time" są uznawane za kamienie milowe w historii heavy metalu.

Na czwartym miejscu, już poza "wielką trójcą", umieszczono grupę Pantera, założoną w 1981 roku w Dallas. Za nimi uplasowali się Judas Preist z Robem Halfordem na czele, zaś kolejna pozycja powędrowała do Ozziego Osbourne'a. Na 7. miejscu znalazł się Slipknot, co za sprawą świetnie przyjętych albumów, takich jak "Slipknot", "Iowa" i "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" nie powinno zbytnio dziwić. Zespół Slayer został nazwany grupą ojców chrzestnych trash metalu i ekstremalnych dźwięków, następnie do tablicy wywołano TOOL, a pełną dziesiątkę najlepszych metalowych zespołów zamknęli Avenged Sevenfold, czyli przedstawiciele progresywnego rocka, punkowych kombinacji i oczywiście metalu w najlepszym wydaniu.

Te zespoły to pionierzy nurtu muzyki metalowej

Na 11. miejscu ustawiono System Of A Down, określaną również jako SOAD lub po prostu System, czyli amerykańską grupę, która swoją popularność zbudowała na wykonywaniu muzyki metalowej oraz rockowej. Zespół został założony w 1994 roku w Glendale w stanie Kalifornia przez muzyków pochodzenia ormiańskiego. W skład SOAD wchodzą Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian i John Dolmayan - działalność zespołu została zawieszona w 2006 roku, jednak cztery lata później formacja wznowiła działalność.

Na początku lat 90. Serj Tankian grał na keyboardzie w grupie, która dzieliła przestrzeń do prób z formacją związaną z Daronem Malakianem. Mężczyźni znali się tylko ze słyszenia, choć chodzili razem do jednej szkoły. Z czasem zrozumieli, że muzycznie się zgrywają, więc założyli zespół Soil, który następnie zmienił swoją oficjalną nazwę na System Of A Down. Do grupy dołączył Shavo Odadjian, poprzedni menedżer zespołu, a z biegiem czasu formacja przywitała Ontronika Khachaturiana, którego po kontuzji dłoni zastąpił John Dolmayan. Ich debiutancki krążek, dzielący zarazem swój tytuł z pełną nazwą zespołu, został wydany w 1998 roku.

