Lamb Of God z pierwszym nowym utworem od trzech lat. Sprawdź potężnie brzmiący singel "Sepsis"
Lamb Of God wypuścili właśnie pierwszy od trzech lat, zupełnie nowy, autorski utwór. Na miażdżącym singlu "Sepsis" liderzy Nowej Fali Amerykańskiego Heavy Metalu wracają do samych początków swojej działalności.
"Sepsis" to pierwsza własna kompozycja Lamb Of God od czasu wydanego w 2022 roku albumu "Omens". Nowy singel wyprodukował Josh Wilbur, wieloletni współpracownik Lamb Of God, fachowiec działający w tej sferze z m.in. Korn, Megadeth, Gojirą i Trivium. Słynna grupa z Richmond w stanie Wirginia nawiązuje w nim do lokalnej undergroundowej sceny metalowej, na której stawiała pierwsze kroki ku dzisiejszej ogólnoświatowej renomie.
Lamb Of God z singlem "Sepsis" - o czym opowiada nowy utwór?
"'Sepsis' to nasz sposób na uczczenie podziemnych lokalnych zespołów z Richmond, które podziwialiśmy zakładając Burn The Priest (pierwotne wcielenie Lamb Of God). Breadwinner, Sliang Laos i Ladyfinger - choć nigdy nie zyskały szerokiego rozgłosu poza Richmond, były to zespoły, których słuchaliśmy na okrągło. Utwór ten na swój sposób odwołuje się więc do tej kwestii, mającej bezpośredni związek z tym, jak to wszystko się zaczęło, gdy siedzieliśmy w piwnicy komponując wspólnie nasze najwcześniejsze utwory" - o przesłaniu zaklętym w singlu "Sepsis" powiedział Mark Morton, gitarzysta Lamb Of God.
Do premierowej kompozycji nakręcono wideoklip, którego reżyserią zajął się Gianfranco Svagelj. Zgodnie z nostalgicznym charakterem "Sepsis", teledysk utrzymany jest w konwencji ziarnistego, amatorskiego zapisu z kaset VHS z lat 80. i 90., odzwierciedlającej posępny nastrój undergroundowej sceny w Richmond sprzed dobrych kilku dekad, któremu towarzyszy kroczące ciężkie brzmienie.
Teledysk do singla "Sepsis" Lamb Of God możecie zobaczyć poniżej:
Dodajmy, że w tym roku Lamb Of God świętują 25. rocznicę wydania debiutanckiego albumu "New American Gospel". Kwintet z Richmond był też jednym z uczestników pożegnalnego, charytatywnego koncertu Black Sabbath, który odbył się na początku lipca w Anglii. Na stadionie Villa Park w dzielnicy Aston w Birmingham Amerykanie zagrali wówczas trzy utwory: "Laid To Rest", pomnikowy "Redneck" oraz kultowy "Children Of The Grave" Black Sabbath, który wydali także w formie singla.
Przypomnijmy, że Lamb Of God, czyli, Randy Blythe (wokal), John Campbell (bas), Mark Morton (gitara), Willie Adler (gitara) i Art Cruz (perkusja), to jeden z najznamienitszych przedstawicieli tzw. Nowej Fali Amerykańskiego Heavy Metalu. Na przestrzeni trzech dekad grupa, której muzyka zaciera granice pomiędzy groove metalem, metalcore'em i thrashem (a początkowo także death metalem), wydała dziewięć albumów, otrzymała pięć nominacji do nagrody Grammy, a jej płyty znalazł ponad trzy miliony nabywców.