"Sepsis" to pierwsza własna kompozycja Lamb Of God od czasu wydanego w 2022 roku albumu "Omens". Nowy singel wyprodukował Josh Wilbur, wieloletni współpracownik Lamb Of God, fachowiec działający w tej sferze z m.in. Korn, Megadeth, Gojirą i Trivium. Słynna grupa z Richmond w stanie Wirginia nawiązuje w nim do lokalnej undergroundowej sceny metalowej, na której stawiała pierwsze kroki ku dzisiejszej ogólnoświatowej renomie.

Lamb Of God z singlem "Sepsis" - o czym opowiada nowy utwór?

"'Sepsis' to nasz sposób na uczczenie podziemnych lokalnych zespołów z Richmond, które podziwialiśmy zakładając Burn The Priest (pierwotne wcielenie Lamb Of God). Breadwinner, Sliang Laos i Ladyfinger - choć nigdy nie zyskały szerokiego rozgłosu poza Richmond, były to zespoły, których słuchaliśmy na okrągło. Utwór ten na swój sposób odwołuje się więc do tej kwestii, mającej bezpośredni związek z tym, jak to wszystko się zaczęło, gdy siedzieliśmy w piwnicy komponując wspólnie nasze najwcześniejsze utwory" - o przesłaniu zaklętym w singlu "Sepsis" powiedział Mark Morton, gitarzysta Lamb Of God.

Do premierowej kompozycji nakręcono wideoklip, którego reżyserią zajął się Gianfranco Svagelj. Zgodnie z nostalgicznym charakterem "Sepsis", teledysk utrzymany jest w konwencji ziarnistego, amatorskiego zapisu z kaset VHS z lat 80. i 90., odzwierciedlającej posępny nastrój undergroundowej sceny w Richmond sprzed dobrych kilku dekad, któremu towarzyszy kroczące ciężkie brzmienie.

Teledysk do singla "Sepsis" Lamb Of God możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że w tym roku Lamb Of God świętują 25. rocznicę wydania debiutanckiego albumu "New American Gospel". Kwintet z Richmond był też jednym z uczestników pożegnalnego, charytatywnego koncertu Black Sabbath, który odbył się na początku lipca w Anglii. Na stadionie Villa Park w dzielnicy Aston w Birmingham Amerykanie zagrali wówczas trzy utwory: "Laid To Rest", pomnikowy "Redneck" oraz kultowy "Children Of The Grave" Black Sabbath, który wydali także w formie singla.

Przypomnijmy, że Lamb Of God, czyli, Randy Blythe (wokal), John Campbell (bas), Mark Morton (gitara), Willie Adler (gitara) i Art Cruz (perkusja), to jeden z najznamienitszych przedstawicieli tzw. Nowej Fali Amerykańskiego Heavy Metalu. Na przestrzeni trzech dekad grupa, której muzyka zaciera granice pomiędzy groove metalem, metalcore'em i thrashem (a początkowo także death metalem), wydała dziewięć albumów, otrzymała pięć nominacji do nagrody Grammy, a jej płyty znalazł ponad trzy miliony nabywców.