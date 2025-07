Jak już informowaliśmy, 5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbędzie się ostatni koncert Black Sabbath w oryginalnym składzie. Na scenie mają pojawić się Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja). Będzie to ich pierwszy wspólny występ od 2005 r., gdy razem koncertowali w ramach trasy Ozzfest.

Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany trzem organizacjom charytatywnym - szpitalowi dziecięcemu w Birmingham, lokalnemu hospicjum oraz placówce zajmującej się badaniami nad chorobą Parkinsona.

Całodzienny koncert "Back To The Beginnning" z udziałem wielkich gwiazd ciężkiego grania będzie również pożegnaniem ze sceną mocno schorowanego Ozzy'ego Osbourne'a, który sam mierzy się z m.in. chorobą Parkinsona.

Judas Priest w hołdzie Black Sabbath

Zaproszenie na koncert otrzymała też inna legenda rodem z Birmingham, zaczynająca w podobnym czasie co Black Sabbath - działający od 1969 r. zespół Judas Priest. Ekipa pod wodzą wokalisty Roba Halforda nie pojawi się jednak w rodzinnym mieście, gdyż tego samego dnia poprzedzać będzie Scorpions na ich jubileuszu 60-lecia w Hanowerze (Niemcy).

Na kilka dni przed "Back To The Beginnning" do sieci trafiło wideo z klasycznym utworem Black Sabbath "War Pigs" w wersji właśnie Judas Priest. W ten sposób legenda metalu postanowiła pokazać swoją miłość i oddanie dla Ozzy'ego i spółki. Dodajmy, że to właśnie tym nagraniem puszczanym z taśmy (i wspieranym przez śpiewającą publiczność) Judasi od lat rozpoczynają swoje koncerty. Tak będzie również 7 lipca, gdy zespół pojawi się w Atlas Arenie w Łodzi.

W klipie "War Pigs" pojawił się 77-letni gitarzysta Glenn Tipton. Muzyk od 2018 r. nie bierze udziału w trasach koncertowych Judas Priest (sporadycznie wspiera kolegów na kilka utworów), po tym, gdy zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona.

Teledysk zanotował ponad 640 tys. odsłon w ciągu niespełna doby, zbierając niemal same pochwały od fanów, którzy doceniają niesamowity hołd. "Ponadczasowe mistrzostwo", "Nie spodziewałem się aż takiego poziomu talentu", "Prawdziwy metalowy bóg", "Legendy grają legendy" - czytamy.

Pożegnanie Black Sabbath. Kto pojawi się na scenie w Birmingham?

Gospodarzem specjalnego show będzie filmowy Aquaman, czyli aktor Jason Momoa, prywatnie wielki fan metalu.

Muzycznym reżyserem koncertu "Back To The Beginnning" będzie Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave. Podczas trwającego cały dzień wydarzenia pojawią się również m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Dodatkowo zobaczymy supergrupę złożony z wielu innych muzyków. Na liście dotychczas ogłoszonych nazwisk widnieją m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan i Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), Jonathan Davis (Korn), KK Downing (KK's Priest, eks-Judas Priest), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar (eks-Van Halen), Scott Ian (Anthrax), Sleep Token ii (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost) i Whitfield Crane (Ugly Kid Joe), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Zakk Wylde (Black Label Society, Pantera, Zakk Sabbath) i Andrew Watt.

Przypomnijmy, że pożegnanie Black Sabbath będzie dostępne w streamingu (cena dostępu to ok. 77 zł). Transmisja będzie opóźniona o 2 godziny względem koncertu na stadionie i rozpocznie się o godz. 16:00 czasu polskiego. W cenie będzie też możliwość odtworzenia nagrania przez kolejne 48 godzin od zakończenia całego wydarzenia.

