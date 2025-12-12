Według pierwszych zapowiedzi, na nowym albumie, Vreid powracają do korzeni, istoty swojej sognametalowej tożsamości, zapuszczając się jednocześnie w najbardziej ambitne obszary muzyczne.

"Tworzenie 'The Skies Turn Black' było zarazem jednym z najbardziej wymagających i satysfakcjonujących procesów w historii norweskiej formacji, odzwierciedlając zarówno przezwyciężanie trudności, jak i artystyczną odnowę" - czytamy o 10. longplayu Vreid (nor. gniew).

Vreid: Album "The Skies Turn Black" gotowy. Co już wiemy o nowej płycie norweskiego kwartetu?

"Choć album ten wymagał od nas ogromnego wysiłku, przypomniał nam, dlaczego nadal to robimy. Wciąż jest w tym ogień, silny jak nigdy dotąd" - o swoim nowym dokonaniu mówią Norwegowie.

Produkcją następcy albumu "Wild North West" (2021 r.) zajął się Jarle "Hváll" Kvåle, basista Vreid we współpracy z - odpowiedzialnym za przebieg nagrań i miks - norweskim fachowcem Andersem Nordengenem, któremu asystował Kim Lillestøl. Płytę "The Skies Turn Black" zarejestrowano w Ampertone Studio. Materiał poddano masteringowi w renomowanym szwedzkim studiu Fascination Street pod okiem Tony'ego Lindgrena. Autorem własnoręcznie namalowanej okładki jest Kim Holm, norweski artysta, z którego usług korzystali wcześniej m.in. 1349, Abbath i Sólstafir.

Pierwszą pod pięciu lat płytę Vreid pilotuje już singel "From These Woods". Utwór ten powstał podczas pierwszych, wstępnych sesji w odległej górskiej chacie. Jak relacjonuje zespół, zrodzony późną nocą pomysł błyskawicznie stał się podstawą kompozycji, która nadała ton całemu albumowi. Norwegowie opisują go jako jeden z tych rzadkich przypadków, gdy utwór pojawia się niemal w całości gotowy i jest głęboko związany z dziedzictwem sognametalu.

Wyjaśnijmy, że sognametal to termin ukuty przez tragicznie zmarłego ponad dwie dekady temu Terje "Valfara" Bakkena, założyciela kultowej grupy Windir, na gruzach której powstał Vreid. Ów styl grania charakteryzuje się m.in. zespoleniem blackmetalowej surowości brzmienia z nastrojowością przy wydatnym udziale klawiszy oraz elementami muzyki ludowej, a nawet archaicznego miejscowego dialektu, ściśle powiązanych z Sogndal - miastem w zachodniej Norwegii nad brzegiem najdłuższego i najgłębszego fiordu, a jednocześnie regionu, z którego pochodzą byli muzycy Windir, grający od ponad 30 lat pod szyldem Vreid.

Do opublikowanego 10 grudnia singla "From These Woods" nakręcono teledysk, który jeszcze bardziej uwydatnia nastrój utworu, ukazując bezkres i mrok krajobrazu rodzinnych stron norweskich muzyków.

Malowniczy wideoklip "From These Woods" Vreid możecie zobaczyć poniżej:

Album "The Skies Turn Black" ujrzy światło dzienne 6 marca 2026 roku nakładem Indie Recordings. Niespełna miesiąc później Vreid rozpocznie trasę po Europie, która będzie mieć też swój przystanek w naszym kraju.

Vreid przed wizytą w Polsce. U czyjego boku zagrają tym razem?

Norwegowie wystąpią w naszym kraju w ramach obejmującej aż 25 koncertów, europejskiej trasie pod szyldem "Mass Hallucination Tour", której główną gwiazdą będzie Hypocrisy - legenda szwedzkiego death metalu pod wodzą Petera Tägtgrena. W zakrojonym na szeroką skalę tournée wezmą też udział - jako gość specjalny - Abbath, czyli blackmetalowy projekt Olve Eikemo, byłego współzałożyciela i frontmana legendarnego norweskiego Immortal; oraz Vomitory - kolejni klasycy szwedzkiego death metalu.

"Cztery potęgi metalu z Północy na jednej scenie" zobaczymy 9 kwietnia 2026 roku na deskach klubu B90 w Gdańsku. Bilety na polski koncert w ramach "Mass Hallucination Tour" dostępne są w cenie 159 zł (plus opłata serwisowa).

Vreid - kim są?

Vreid to norweski zespół blackmetalowy powstały w 2004 roku na gruzach uznanej formacji Windir, która zakończyła działalność po tragicznej i nagłej śmierci Terje "Valfara" Bakkena. Lider i założyciel Windir zginął 14 stycznia 2024 roku w zamieci śnieżnej na skutek hipotermii.

Trzej pozostali muzycy Windir postanowili kontynuować swoją muzyczną działalność pod szyldem Vreid, grupy, która na przestrzeni ponad 30 lat wydała dziewięć albumów studyjnych, a w 2026 roku dołączy do nich najnowsza płyta "The Skies Turn Black".

W 2010 roku do basisty Jarle "Hválla" Kvåle, perkusisty Jørna "Steingrima" Holena i grającego na gitarze wokalisty Sture Dingsøyra (trzech niegdysiejszych członków Windir) dołączył - w miejsce Stiga Ese Eliassena - gitarzysta Stian "Storm" Bakketeig, również były muzyk Windir, co jeszcze bardziej umocniło wiązek Vreid ze spuścizną ich macierzystej formacji.

Ceniony przez fanów i krytyków styl grania norweskiego zespołu to wyjątkowa mieszanka melodyjnego black metalu, wypływów klasycznego rocka z lat 70. i 80. oraz wspomnianego, endemicznego rzec można sognametalu - dziedzictwa Windir, w który surowość black metalu splata się z epickimi motywami, viking i folk metalem oraz ludową muzyką i tradycją pochodzącą z malowniczych okolic Sogn og Fjordane (obecnie norweski okręg administracyjny Vestland w południowo-zachodniej części kraju, nad Morzem Północnym).

Vreid - szczegóły albumu "The Skies Turn Black" (tracklista):

1. "From These Woods"

2. "The Skies Turn Black"

3. "A Second Death"

4. "Kraken"

5. "Loving The Dead"

6. "Build & Destroy"

7. "Chaos"

8. "Flammen"

9. "Smile Of Hate"

10. "Echoes Of Life"

11. "The Earth Rumbles".

