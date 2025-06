Nie da się ukryć, że Metallica wywarła największy wpływ na nurt cięższych brzmień, co oczywiście przełożyło się na ogromną rzeszę fanów. Albumy "Ride the Lightning", "Master of Puppets" i "...And Justice for All" stały się najbardziej cenionymi i chwalonymi przez krytyków albumami heavy metalowymi. Gdy wydaje się, że nie może być lepiej, w 1991 roku grupa wydaje krążek "Metallica", znany również pod nazwą "The Black Album", czym na stałe ugruntował pozycję zespołu i stał się przyczynkiem do nazwania go największym zespołem metalowym wszech czasów.