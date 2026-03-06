Wielkimi krokami zbliża się Jarocin Festiwal 2026. Tegoroczne wydarzenie zaplanowano na dni 16-19 lipca. Dotychczas organizatorzy zapowiedzieli, że na wydarzeniu zaprezentują się artyści, tacy jak: Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Wojtek Szumański oraz Leniwiec.

Wiadomo także, że 56. edycję kultowej imprezy zasili projekt specjalny "Moja krew, Twoja krew", realizowany w koprodukcji z festiwalem Żywiec Męskie Granie. Jeszcze w tym miesiącu organizatorzy mają ogłosić wykonawców i wykonawczynie, których zobaczymy na jarocińskiej scenie w ramach projektu.

Reaktywują się po 30 latach specjalnie na potrzeby jarocińskiego festiwalu. "Dzieciaki i nastolatki z lat 90. refreny wyśpiewają z pamięci"

Teraz najstarszy rockowy festiwal w Polsce ogłasza kolejne koncerty. Jak czytamy w zapowiedzi, "podczas Jarocin Festiwal 2026 wydarzy się coś, na co fani i fanki polskiej muzyki czekali od ponad trzech dekad". Mowa o występie zespołu Houk, który specjalnie przy okazji imprezy reaktywuje się w oryginalnym składzie z czasów albumu "Generation X".

"Będzie to pierwszy koncert grupy w tej konfiguracji od ponad 30 lat - wyjątkowa podróż w czasie, jeden z najbardziej emocjonujących powrotów 2026 roku i zjawiskowych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu" - piszą organizatorzy, zachęcając słuchaczy do przyjścia.

"Po 30 latach zagramy w oryginalnym składzie, co jest nie lada gratką! Koncert Houk Generation X będzie dla mnie bardzo emocjonalnym wydarzeniem - znów z tym składem po wielu latach zagrać razem te utwory. Mam nadzieję, że dla wielu z Was będzie to powód do radości i wspomnień z tamtych czasów. Do zobaczenia!" - zaprasza z kolei Darek "Maleo" Malejonek, lider zespołu Houk.

Pomysłodawcą wyjątkowej reaktywacji jest Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny festiwalu. Jego zdaniem utwory Houk to ogromna część historii polskiej muzyki, więc nie mogłoby zabraknąć ich w Jarocinie. "Dzieciaki i nastolatki z lat 90. refreny piosenek 'Żyję w tym mieście', 'Pieniądz' czy 'Transmission To Your Heart' wyśpiewają z pamięci nawet obudzone w środku nocy" - podkreśla Wiraszko.

To nie koniec reaktywacji w ramach Jarocin Festiwal 2026. W lipcu na kultowej scenie zobaczymy także powracający zespół Negatyw - grupę z "polskiego Manchesteru", czyli Mysłowic, dowodzoną przez Mietalla Walusia. Do ponownego zejścia się formacji doszło w 2025 r. Wówczas grupa wydała nowy krążek "Autostygmatyzacja", w którym połączyła nostalgię z początku XXI wieku ze świeżym brzmieniem. Na jarocińskiej scenie Negatyw zaprezentuje więc zarówno najnowsze kawałki, jak i klasyki sprzed lat.

Jubileusze kultowych zespołów podczas Jarocin Festiwal 2026. Tego nie można przegapić!

Podczas rockowego święta znajdzie się także miejsce dla jubileuszy. Dwie formacje ściśle związane z festiwalem, pojawiające się w Jarocinie od wielu lat, przypieczętują wyjątkowe rocznice energetycznymi koncertami. Zobaczymy Sztywny Pal Azji oraz The Bill, które w tym roku świętują 40-lecie swojej działalności.

Na festiwalu wystąpi także Hubert Dobaczewski, znany jako Spięty. Zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty "Full H.D.", wydanej w lutym 2026 roku, która w marcu - według Oficjalnej Listy Sprzedaży - stała się najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce.

Młodzi artyści zasilają line-up Jarocin Festiwalu

Line-up zasilą także przedstawiciele młodego pokolenia. W Jarocinie wystąpi Zuta - energetyczny gitarowo-syntezatorowy projekt, wybrany osobiście przez Simply Red jako polski support koncertowy. Zobaczymy też koncert zespołu Cafetrauma - laureatów Wielkopolskich Rytmów Młodych 2025, łączących emo, punk i rap. Ogłoszenie domyka The Cassino - indie-rockowe trio z Braniewa, które miało okazję zaprezentować się polskiej publiczności na innych wielkich festiwalach.

Jarocin Festiwal 2026 z drugim ogłoszeniem materiały prasowe

Jakim jurorem będzie Sebastian Karpiel-Bułecka? "Mogę mieć wiele zastrzeżeń, co do ambicji pomysłu" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL