Jarocin Festiwal 2026 odsłania kolejne karty! "Czterdzieści lat minęło"

Dokładnie 40 lat temu, podczas pamiętnego festiwalu w Jarocinie w 1986 roku, ekipa brytyjskiej stacji BBC nakręciła dokument "My Blood, Your Blood" (nad Wisłą znany jako "Moja krew, Twoja krew") w reżyserii Andrzeja Kostenki. Film błyskawicznie stał się wielkim symbolem rodzimej sceny alternatywnej i otworzył polskiej muzyce drzwi na świat. Cztery dekady później zapadła decyzja o tym, by ścieżka dźwiękowa materiału wybrzmiała na nowo, zyskując potężne, współczesne brzmienie.

Trzy koncerty i potężny line-up

Projekt "Moja krew, Twoja krew: MG x Jarocin" zostanie zaprezentowany publiczności jedynie trzy razy. Oprócz premierowego wykonania na lipcowym Jarocin Festiwalu (16-19 lipca), to międzypokoleniowe wydarzenie zawita również na tegoroczną trasę Męskiego Grania - 8 sierpnia w Krakowie oraz 21 sierpnia podczas wielkiego finału w Warszawie.

Twórcy projektu odkryli w końcu karty, ogłaszając gwiazdorską obsadę koncertów. Na scenie pojawią się oryginalni artyści z lat 80. w nieoczywistych duetach z gwiazdami młodszego pokolenia. Wystąpią m.in.: Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko oraz Paweł Gumola i Mateusz Pospieszalski. Nie zabraknie również debiutantów, takich jak: Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel i Szymon Jarmuła. Całością kierować będzie zespół pod batutą Leszka Biolika - basisty legendarnej Republiki.

Muzyka z ważnym przekazem

"Czterdzieści lat minęło od pamiętnego Jarocina i filmu 'My Blood, Your Blood', który wypromował polską muzykę na świat i przyczynił się do zmiany społecznej tamtych lat. Dziś świat znowu potrzebuje ważnych treści ze scen, a ludzie słów prawdy od artystów" - tłumaczy ideę koncertów Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny jarocińskiego festiwalu i pomysłodawca inicjatywy.

"Jeżdżąc do Jarocina i słuchając polskiego rocka czułem, że to coś wyjątkowego, że to muzyka mająca ogromne rażenie. Tamta rzeczywistość dodawała muzyce niesamowitej siły. Jedni drukowali bibułę i rzucali ulotki, inni budowali gitary i wzmacniacze, a na ich koncerty przychodziły tysiące młodych ludzi czujących podobnie. Byłem jednym z nich. Pękałem z dumy, gdy BBC zainteresowała się naszą muzyką i stworzyła ten wyjątkowy dokument" - wspomina jeden z ambasadorów projektu, Leszek Gnoiński.

Twórcy podkreślają, że wydarzenie będzie nie tylko muzyczną podróżą w czasie, ale również dotkliwym przeżyciem na poziomie społecznym. Oprócz już ogłoszonych wykonawców, organizatorzy przygotowali jeszcze jedną niespodziankę - do składu na koncercie w Jarocinie dołączy wkrótce ikona polskiej sceny, której nazwisko poznamy w kwietniu.

Wśród ogłoszonych na ten moment artystów, którzy zagrają w Jarocinie, znaleźli się: Houk X Generation (reaktywacja), Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Sztywny Pal Azji, The Bill, Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański.

