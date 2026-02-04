"W 40. rocznicę powstania filmu zderzamy ze sobą różne pokolenia artystów związanych z Jarocinem, tworząc nieoczywiste interpretacje i przywracając głos ścieżce dźwiękowej dokumentu. To nie rekonstrukcja ani sentymentalna podróż - to żywy organizm, głośny i niepokorny. Sprawdzian tego, czy jarocińska energia wciąż potrafi ciąć i prowokować" - czytamy jeszcze w zapowiedzi.

"Kultowy film i kultowa ścieżka dźwiękowa na żywo w międzypokoleniowych interpretacjach. Cieszę się, że Jarocin znów staje się kolebką polskiej muzyki. Raz już te dźwięki wyszły z Jarocina, dzięki BBC - na cały świat. Tym razem wyjdą - mam nadzieję - przynajmniej na całą Polskę. Zapraszam was na trzy niezwykłe wieczory - w Jarocinie w lipcu oraz na Żywiec Męskie Granie w sierpniu - w Krakowie i Warszawie. Ogromnie się cieszę, że te dwa kultowe wydarzenia łączą siły. Czuję, że będzie to nowe otwarcie dla polskiej muzyki. Nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli wam zdradzić kolejne szczegóły." - mówi Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.