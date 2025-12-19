Jarocin Festiwal ogłosił pierwszych wykonawców. "Nie zabraknie tego, co świeże"

Za przygotowanie Jarocin Festiwal 2026 odpowiada Konsorcjum FMR, które już na starcie komunikuje zmianę kierunku, nie rezygnując z fundamentów wydarzenia. Kluczową postacią w zespole programowym został Michał Wiraszko - muzyk, autor tekstów i doświadczony dyrektor artystyczny, od lat kojarzony z jarocińską sceną.

Wiraszko zna festiwal "od środka". Współtworzył jego program w latach 2008-2010 oraz 2017-2018, czyli w okresach, które zapisały się w historii Jarocina spójną koncepcją, programową odwagą i umiejętnym łączeniem ikon rocka z artystami współczesnymi. To za jego kadencji do Jarocina trafili m.in. Johnny Rotten z Sex Pistols, Editors czy Bad Brains. Jego powrót ma być przeciwwagą dla powtarzalnych, festiwalowych formatów.

"Wraca nowe!" - czyli tajemnicze hasło Jarocina

Hasło komunikujące przyszłoroczną edycję nie jest przypadkowe. Jak podkreśla dyrektor artystyczny, chodzi o zachowanie tożsamości przy jednoczesnym otwarciu na zmiany.

"Wraca nowe! Co to znaczy? Chcemy jeszcze bardziej podkreślić legendę festiwalu, jego wielopokoleniową tradycję i siłę. Dlaczego 'wraca'? Bo mapa, format i miejsce Jarocin Festiwal pozostają bez zmian. Dlaczego nowe? Bo chcemy, aby Jarocin był festiwalem jeszcze bardziej otwartym na głosy ludzi i bieżące zjawiska artystyczne, festiwalem jeszcze bardziej zintegrowanym z Rytmami Młodych. Z pewnością program będzie nawiązywał do najlepszych jarocińskich tradycji i z pewnością nie zabraknie w nim tego, co świeże, ciekawe i aktualne. Wraca energia i młodość w legendarnym wydaniu" - zapowiada Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026.

Ten manifest wpisuje się w wieloletnią historię wydarzenia, które od lat 80. pełniło rolę miejsca artystycznej konfrontacji różnych pokoleń.

Pierwsze ogłoszenia i jubileusze na scenie

Pierwsza pula artystów została ujawniona w piątek, 19 grudnia. Wśród zaproszonych wykonawców znalazła się reprezentacja różnych nurtów polskiej muzyki gitarowej i alternatywnej: Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Wojtek Szumański oraz Leniwiec.

Zestawienie to nie tylko pokaz stylistycznej różnorodności, ale również ukłon w stronę historii festiwalu. Dezerter wykorzysta jarocińską scenę do świętowania 45-lecia działalności. Rok 2026 będzie także jubileuszowy dla Farben Lehre (40-lecie) oraz Happysad, który obchodzić będzie 25 lat obecności na rynku muzycznym.

Leniwiec zapowiedział przekrojowy koncert obejmujący całą dyskografię zespołu, z wyraźnym akcentem na najnowszy album "Świat nie jest gotowy na Polskę". Z kolei Kasia Lins pojawi się w Jarocinie z projektem "Obywatelka K.L." - osobistym, pełnym emocji hołdem dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika.

Bilety, zniżki i lokalny akcent

Równolegle z ogłoszeniem pierwszych nazwisk ruszyła sprzedaż biletów. Karnety z pierwszej puli dostępne są w cenie 269 zł. Organizatorzy podkreślają także znaczenie lokalnej społeczności - mieszkanki i mieszkańcy Jarocina będą mogli skorzystać z 20-procentowej zniżki.

Najstarszy rockowy festiwal patrzy w przyszłość

Jarocin Festiwal 2026 będzie 56. odsłoną najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026 roku. Jak zapowiadają organizatorzy, to dopiero początek ogłoszeń, a program ma być stopniowo rozbudowywany.

Szczegółowe informacje oraz bilety dostępne są na oficjalnej stronie jarocinfestiwal.pl.

