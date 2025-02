Krytycy muzyczni przepowiadają, że rok 2025 może należeć do niej. Doechii, a właściwie Jaylah Ji'mya Hickmon, to amerykańska raperka, wokalistka i autorka tekstów. Zyskała sławę na TikToku w 2021 roku, kiedy to platforma podłapała trend z jej utworem "Yucky Blucky Fruitcake". Od tej pory artystka zyskała masę nowych fanów, którzy odkopali ciekawy filmik, w którym pięć lat temu raperka żaliła się, że została zwolniona.

Kim jest Doechii? "Alligator Bites Never Heal" ma już wielu fanów

Doechii opisuje swoją twórczość jako alternatywny hip hop i nie ma w tym nic dziwnego, spoglądając na takie produkcje jak albumy "Coven Music Session, Vol. 1" czy "Oh The Places You'll Go". Jej najnowszy, trzeci w dorobku mixtape, wydany w 2024 roku "Alligator Bites Never Heal", wypromował takie numery jak "Nissan Altima" i "Boom Bap", jednak promocja projektu nie ustaje. Swoje pięć minut przeżywa teraz "Denial is a River" i teledysk do utworu, który inspiruje się kultowym serialem "Family Matters", rozbawiającym widzów sprytnym humorem sytuacyjnym.

Doechii połączyła siły ze swoją inżynierką dźwięku Jaydą Love i stworzyła wciągającą historię o tym, jak dowiedziała się, że jej były chłopak zdradził ją z mężczyzną. Porusza również temat używek, imprez w Hollywood i dążenia do celu. "Ta piosenka to mój wewnętrzny dialog, który prowadzę z głosami w mojej głowie. Po prostu wydaje mi się, że jestem w tym mniej szalona, bo rozprawiam się z moimi problemami zabawnym głosem. Ludzie mogą usłyszeć, jaka jestem naprawdę" - zdradziła Doechii w wywiadzie dla "Rolling Stone".

Doechii i jej sukces na Grammy. Jeszcze pięć lat temu raperka nie miała pracy

Raperka została nominowana do aż trzech nagród Grammy w kategoriach "Najlepszy nowy artysta", "Najlepszy album rapowy" i "Najlepsze wykonanie rapowe" za piosenkę "Nissan Altima", a wróciła do domu ze statuetką za najlepszy rapowy krążek. "Bóg mi pokazał, jak wszystko może się w moim życiu polepszyć. Uwierzcie, że możecie zrobić wszystko, czego pragniecie. Wszystko jest możliwe. Nie pozwólcie, aby narzucano na was jakiekolwiek stereotypy. Nie słuchajcie, gdy mówią, że wam się nie uda, że jesteście za głośni, niewystarczająco mądrzy, zbyt rozedrgani. Jestem na to najlepszym przykładem" - nawoływała ze sceny Doechii.

Odbierając nagrodę raperka nie kryła swojego wzruszenia i oznajmiła, iż cieszy się, że oprócz Lauryn Hill i Cardi B jest trzecią artystką w historii, która wygrała w tejże kategorii. Artystka wystąpiła na gali, czym zachwyciła zebranych na widowni kolegów po fachu, między innymi Jaya-Z, Billie Eilish oraz oczarowaną SZA.

Fani wrócili pamięcią do filmiku z 2020 roku, w którym to raperka żaliła się, iż została zwolniona. "A więc zostałam dziś zwolniona. Nie obchodzi mnie to. Może jutro wybiorę się z wizytą do różnych studio i wytwórni muzycznych z pytaniem, czy nie szukają jakichś stażystów. Nie mam nic do stracenia. Nie mam mieszkania, nie mam pracy, nie mam dzieci. Kogo to obchodzi? Po prostu to zrobię" - mówiła ówcześnie Doechii, inspirując fanów swoją historią i drogą na szczyt.

Doechii wystąpi w Gdyni na Open'erze ostatniego dnia imprezy, czyli 5 lipca 2025 roku. Artystka pojawi się na Orange Main Stage. Przypomnijmy, że wielkie muzyczne wydarzenie odbędzie się na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w dniach 2-5 lipca.

