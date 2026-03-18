W jury ponownie zasiadają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących spełniają się Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

W pierwszej kolejności Polsat pokaże osiem castingowych odcinków (za nami emisja dwóch pierwszych). Półfinały rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show "Must Be The Music" zaplanowano na 15 maja.

"Must Be The Music": Kim jest Julia Gawlik?

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów (można na nich głosować w aplikacji), które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

W trzecim odcinku (20 marca o godz. 21:00) pojawi się 14-letnia Julia Gawlik. Młoda uczestniczka zmierzyła się z niełatwym repertuarem Eminema.

Mieszkająca od urodzenia w Londynie nastolatka sięgnęła po utwór "Mockingbird", który raper dedykował swojej córce Hailie Jade.

"Uwielbiam bawić się muzyką. Jak rapuję, to zapominam o wszystkim" - zdradziła przed kamerami Polsatu Julia Gawlik, która obecnie dzieli swoje życie między Wielką Brytanię a Polskę. Muzyka towarzyszy jej od najmłodszych lat - śpiewać zaczęła, gdy miała niespełna 7 lat.

Julia Gawlik w "Must Be The Music" Maciej Zawada Polsat

Miuosh z owacją na stojąco

Wśród jej muzycznych inspiracji znajdują się takie artystki jak Sia czy Billie Eilish, jednak ostatnio to właśnie Eminem skradł jej serce. Julia coraz śmielej eksploruje świat rapu i hip-hopu - nie tylko wykonuje covery, ale zaczyna też pisać własne utwory.

"Ja trzymam kciuki, naprawdę" - powiedział z nadzieją Miuosh. Juror "Must Be The Music" po kilku sekundach dodał, że występ Julii jest bardzo dobry, a po kolejnej chwili wprost stwierdził, że nastolatka "jest genialna". Raper - znany z surowych ocen - nagrodził uczestniczkę brawami na stojąco. W jego ślady poszła także Natalia Szroeder.

Dodajmy, że w 2024 r. Julia Gawlik pokazała się w programie "The Voice Kids". Pod skrzydłami Cleo dotarła do etapu Bitew.

