Trwa najnowsza, 18. edycja "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę widzowie Polsatu obejrzeli trzeci odcinek tanecznych zmagań uczestników, w którym nie zabrakło ogromnych zaskoczeń i emocji. Gościem specjalnym została Kayah, do której kultowych piosenek zatańczyły gwiazdy wraz z partnerami. Co więcej - autorka hitu "Prawy do lewego" wyjątkowo zasiadła za stołem jurorskim, wspomagając Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę w ocenianiu.

Walkę o Kryształową Kulę przegrali tym razem Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, którzy głosami widzów zostali wyeliminowani z programu. Najwięcej zachwytów kierowano w stronę Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza, czyli pary, która uzyskała aż 50 punktów od jury.

Sebastian Fabijański od pierwszego odcinka zaskakuje widzów "Tańca z Gwiazdami". Jest jednym z faworytów

Jednocześnie od samego początku edycji ogromnym zaskoczeniem są umiejętności Sebastiana Fabijańskiego. Aktor i raper wymieniany jest w czołówce uczestników - już w pierwszym odcinku zgromadził 36 na 40 punktów od jurorów. Publiczność docenia jego motywację i naturalny talent, o który wcześniej mało kto go podejrzewał. Tym razem zabrakło mu zaledwie dwóch oczek do najwyższej możliwej noty - zgromadził ich aż 48. "Znowu nas zaskoczyłeś, to Twoja kolejna nowa odsłona. Ten początek zbudował napięcie (…) Dobra robota" - komentował popisy rapera Rafał Maserak.

Niemal doskonały występ Fabijańskiego wiązał się jednak z przykrym zakończeniem. Aktor, po pełnym pasji paso doble, niefortunnie upadł na kolano. Kamery pokazały wyraźny grymas na jego twarzy, który był oznaką bólu. Prowadzący program Krzysztof Ibisz zapytał uczestnika, czy wszystko w porządku, lecz ten nie był w stanie wówczas ocenić sytuacji. "Zobaczymy" - skwitował upadek, pozostawiając fanów w niepewności.

Sebastian Fabijański doznał poważnej kontuzji na parkiecie. Po kilku dniach ujawnił, w jakim stanie jest jego kolano

Po kilku dniach od upadku na kolano, Sebastian Fabijański zabrał głos i wyjawił, jak widzi swoje dalsze losy w programie. W rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że początkowo sam nie wiedział, czy kontuzja pozwoli mu na dalsze treningi.

"Niefortunnie bardzo... nie dociągnąłem nogi, bo tak powinienem ją postawić, a postawiłem ją inaczej. Julię przyjąłem na to kolano i nie ukrywam, że to były dla mnie chwile grozy. Ja po prostu zamarłem i tylko się bałem tego momentu, jak wstanę. Znam kontuzje kolana, wiem, co to znaczy kontuzja kolana" - wyjawił aktor.

Jak się jednak okazało, kontuzja wyglądała na groźniejszą niż była w rzeczywistości. Raper ujawnił, że kolano wciąż go boli, lecz nie doznał żadnego trwałego uszczerbku. Dolegliwości z czasem powinny minąć, a gwiazdor już jest gotowy na kolejne taneczne wyzwania.

"Czuję, że to jest bardzo mocne stłuczenie i boli, ale to nie jest kontuzja strukturalna, czyli więzadła, łąkotka. To tak naprawdę jest głównie rzepka. Tutaj mam wrażenie, że to nie jest to i że to jest po prostu bardzo silne stłuczenie. No, będzie bolało na pierwszych treningach. Mam nadzieję, że Julia nie wymyśli choreografii, gdzie robię slajd przez pół parkietu na kolanach, bo mógłbym być z tego tytułu jakoś nieszczególnie zadowolony, ale oczywiście co Julia rozkaże, ja zrobię" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

