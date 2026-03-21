Nagranie z zatrzymania Justina Timberlake'a ujrzało światło dzienne. Tak się tłumaczył policji

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2024 roku na Long Island, w miejscowości Sag Harbor. Gwiazdor został zatrzymany pod zarzutem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu po opuszczeniu jednego z lokalnych hoteli i restauracji. Jak wynika z ujawnionych materiałów, artysta podróżował wynajętym samochodem i tłumaczył funkcjonariuszom, że jedynie podążał za znajomymi do domu.

"Próbuję tylko dojechać za przyjaciółmi do domu" - słyszymy na nagraniu. W innym momencie, zapytany o swoją obecność w okolicy, odpowiedział: "Jestem w trasie… na światowej trasie koncertowej", by po chwili dodać: "Trudno to wyjaśnić… jestem Justin Timberlake".

"To są ciężkie testy". Nagranie pokazuje przebieg interwencji

Najwięcej emocji budzi fragment, w którym policjanci przeprowadzają testy trzeźwości. Widać na nim, że 45-letni artysta ma trudności z ich wykonaniem.

"To są naprawdę trudne testy" - mówi w trakcie próby przejścia po linii. W innym momencie przyznaje: "Serce mi bije", wyraźnie podkreślając zdenerwowanie sytuacją.

Nagranie pokazuje również, że muzyk kilkukrotnie się potyka. Ostatecznie odmawia poddania się badaniu alkomatem. Po zakończeniu czynności zostaje zakuty w kajdanki i przewieziony na komisariat.

Interwencja znajomej i reakcja policji

Na miejscu pojawiła się także znajoma artysty, projektantka Estee Stanley, która próbowała wpłynąć na decyzję funkcjonariuszy. W pewnym momencie zwróciła się do nich słowami: "Możecie zrobić mi przysługę, skoro kochaliście 'Bye Bye Bye' albo 'SexyBack'? Zróbcie jedną rzecz".

Policjanci pozostali jednak nieugięci. Jeden z nich miał jasno stwierdzić, że Timberlake "nie zdał żadnego z testów" i w tej sytuacji musi zostać zatrzymany. Ostatecznie znajomej pozwolono odprowadzić samochód artysty.

Zdjęcie z zatrzymania Justina Timberlake'a

Próba zablokowania publikacji i sądowy kompromis

Sprawa nagrania przez długi czas była przedmiotem sporu prawnego. Timberlake podjął kroki, aby uniemożliwić jego publikację, argumentując w sądzie, że materiał przedstawia go "w stanie skrajnej bezradności" i może poważnie zaszkodzić jego wizerunkowi.

W dokumentach podkreślano również, że upublicznienie nagrania mogłoby doprowadzić do "poważnych i nieodwracalnych szkód dla reputacji osobistej i zawodowej" oraz narazić go na "publiczne szyderstwa i nękanie".

Ostatecznie doszło jednak do porozumienia z lokalnymi władzami. 20 marca 2026 roku uzgodniono publikację ocenzurowanej wersji nagrania, która - jak zaznaczono - "nie stanowi nieuzasadnionej ingerencji w prywatność".

Finał sprawy i łagodniejszy wyrok

Choć początkowo artysta został oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sprawa zakończyła się ugodą. Timberlake nie przyznał się do pełnej winy, zgadzając się jedynie na zarzut prowadzenia pojazdu "w stanie upośledzenia zdolności poznawczych spowodowanego alkoholem", który w stanie Nowy Jork traktowany jest znacznie łagodniej.

Sąd wymierzył mu karę 25 godzin prac społecznych oraz grzywnę w wysokości 500 dolarów, do której doliczono dodatkowe opłaty administracyjne.

Publikacja nagrania sprawiła, że sprawa sprzed niemal dwóch lat ponownie trafiła na czołówki mediów. Choć materiał został częściowo zanonimizowany, dla wielu obserwatorów stanowi kolejny przykład napięcia między prawem do prywatności a interesem publicznym w przypadku osób publicznych.

