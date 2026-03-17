Wydany w 2001 roku album "Na Legalu?" okazał się przełomem nie tylko dla samego Slums Attack, ale też dla całej polskiej sceny rapowej. To właśnie z tego krążka pochodzą takie utwory jak "Głucha noc", "Jest jedna rzecz" czy "Mój rap, moja rzeczywistość", które na stałe zapisały się w historii gatunku. Płyta szybko zdobyła status złotej, a później platynowej, stając się dla wielu słuchaczy ważnym głosem pokolenia.

Tak upamiętnią 25. urodziny polskiego klasyka

Listopadowy koncert ma być czymś więcej niż tylko sentymentalnym powrotem do przeszłości. Peja i Slums Attack wykonają "Na Legalu?" w całości, a na scenie pojawią się także specjalni goście. Organizatorzy zapowiadają również przekrojowy set, w którym nie zabraknie najważniejszych numerów z innych etapów działalności składu.

Nieprzypadkowo wszystko odbędzie się właśnie w Poznaniu. To z tym miastem nierozerwalnie związana jest historia albumu i samego zespołu. Jubileuszowy koncert na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ma być więc nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też symbolicznym powrotem do miejsca, od którego wszystko się zaczęło.

Bilety na wydarzenie, które odbędzie się 21 listopada 2026 roku, dostępne są na oficjalnej stronie organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings oraz u autoryzowanych sprzedawców.

