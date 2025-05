Tancerz przebywa obecnie w Bazylei. Oprócz angażu w "Tańcu z gwiazdami" w ostatnim czasie udało mu się także dostać do ekipy tanecznej Justyny Steczkowskiej, z którą pieczołowicie przygotowuje się do nadchodzącej Eurowizji. Początkowo wydawało się, że Piotr będzie mógł wrócić na chwilę do Polski, aby wesprzeć Narożną w jej ostatniej choreografii w "Tańcu z gwiazdami", lecz ostatecznie okazało się, że będzie to niemożliwe.