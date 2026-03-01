Skolim i Justyna Steczkowska połączyli siły. "Więcej śmiechu niż pracy"

O możliwej współpracy mówiło się od dłuższego czasu, jednak przez wielu była traktowana jako mało prawdopodobna. Trudno się dziwić - zestawienie dwóch tak odmiennych muzycznych światów wydawało się ryzykowne. Z jednej strony sceniczna charyzma i charakterystyczny styl Steczkowskiej, z drugiej taneczna energia i klubowe brzmienia, z którymi utożsamiany jest Skolim.

Artyści przez długi czas nie odnosili się do pojawiających się doniesień. Jak się później okazało, nie bez powodu. "Miało to nie wypłynąć przed premierą" - przyznała wokalistka, zdradzając kulisy projektu.

Jedno zdjęcie wystarczyło

Przełom nastąpił 27 lutego, gdy na profilu Steczkowskiej w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie ze Skolimem. Towarzyszył mu krótki komunikat, który nie pozostawił miejsca na domysły:

"Praca nad piosenką zakończona. Było super fajnie. Dzięki, panowie. A wy dajcie znać w komentarzach, czy czekacie i jesteście ciekawi naszego muzycznego 'mezaliansu'. Steczkowska & Skolim".

Publikacja błyskawicznie przyciągnęła uwagę internautów. W komentarzach pojawiły się setki reakcji - od zaskoczenia po entuzjastyczne zapowiedzi sukcesu. Głos zabrał także Leon Myszkowski, który napisał: "Ale to będzie ogień. W te wakacje wszystkie sceny zapłoną".

Kulisy pracy w studiu

Choć efekt końcowy wciąż pozostaje tajemnicą, artystka uchyliła rąbka kulis powstawania utworu. Jak podkreśla, atmosfera podczas nagrań była wyjątkowo swobodna:

"Bardzo fajnie nam się siedziało w studiu. Dużo się śmialiśmy z chłopakami, naprawdę więcej tam było śmiechu niż pracy. Świetnie się bawiliśmy".

Z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że prace nad piosenką przebiegały etapami. Najpierw powstał jej zarys, a następnie artyści spotkali się ponownie, by dopracować szczegóły i zamknąć całość.

Dodatkowe emocje wzbudziło krótkie wideo opublikowane przez Steczkowską w mediach społecznościowych. W tle pojawił się utwór Temperatura, jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów Skolima. Opis nagrania - "Robi się gorąco" - tylko spotęgował oczekiwania fanów. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek promocji projektu. Artyści planują także realizację teledysku, w którym wspólnie wystąpią.

Na razie nie podano dokładnej daty premiery, jednak według zapowiedzi utwór ma ujrzeć światło dzienne najwcześniej wiosną. Już teraz jednak mówi się o nim jako o potencjalnym przeboju sezonu.

Agnieszka Hekiert zdradza kulisy nowego sezonu "TTBZ". Czy uczestnicy są jej posłuszni? INTERIA.PL INTERIA.PL