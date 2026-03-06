Brokat na ścianach i prywatne jacuzzi. Jak mieszka Tomasz Niecik?

Tomasz Niecik, autor kultowego już przeboju "Cztery osiemnastki", od lat należy do ścisłej czołówki najpopularniejszych twórców disco polo. Wokalista uwił sobie gniazdko pod Białymstokiem, gdzie mieszka z żoną i dwójką dzieci. Jakie sekrety skrywa jego dom?

Tomasz Niecik w białej marynarce. W rogu widoczne wnętrze jego domu.
Jak mieszka Tomasz Niecik?Jacek Kurnikowski / TVNAKPA

Tomasz Niecik zdecydował się na budowę domu w okolicach Białegostoku, z którym jest związany, ponieważ to właśnie tam przed laty studiował i zyskał wielu przyjaciół. Piosenkarz swego czasu zaprosił kamery programu "Gwiazdy prywatnie", by pokazać, jak na co dzień funkcjonuje z dala od scenicznego zgiełku. Zależało mu na stworzeniu idealnej przestrzeni dla swojej rodziny, a projektowanie wnętrz w dużej mierze powierzył ukochanej.

Jak mieszka Tomasz Niecik?

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy zaraz po wejściu do posiadłości gwiazdora, są szare ściany, które w całości pokryto błyszczącą, brokatową farbą. Wykończenie towarzyszy domownikom również na wyższym piętrze, na które prowadzą eleganckie, podświetlane drewniane schody ze szklaną balustradą.

Dwoje ludzi stoi w korytarzu przy drzwiach wejściowych, kobieta w bluzce w lamparci wzór z założonymi rękami uśmiecha się do mężczyzny w białej koszulce, obok nich znajdują się powieszone kurtki na wieszaku.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny
Dwie osoby schodzące drewnianymi schodami oświetlonymi punktowymi światłami, w tle ściana z luksferów przepuszczających światło.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny

"To akurat żony pomysł, wiesz jak to kobiety, lubią takie cekinki, błyskotki, także ona to wymyśliła, zaprojektowała. Ja tylko za to zapłaciłem" - wyznał rozbawiony wokalista w rozmowie z Ulą Chincz.

Zupełnie inny klimat panuje w nowoczesnej i bardzo minimalistycznej kuchni. Pomieszczenie zostało zaprojektowane w dwóch kontrastujących kolorach - czerni i bieli . Aneks kuchenny płynnie łączy się z przestronnym salonem, w którym rodzina najchętniej spędza wspólny czas.

Dwie osoby rozmawiające w nowoczesnej, białej kuchni z czarnymi akcentami, przy dużym stole ze szklanym blatem, w tle okno z białą firanką i zlewozmywak.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny

Sypialnia z zakazami i królestwo dzieci

Centralnym punktem sypialni małżeńskiej jest ogromne łóżko ze zjawiskowym, srebrnym zagłówkiem, co również było wizją żony muzyka. Tomasz Niecik miał jednak w kwestii tego pomieszczenia jeden twardy warunek - w sypialni nie ma telewizora i gwiazdor nie planuje nigdy go tam instalować.

Sypialnia z dużym, tapicerowanym łóżkiem pod skośnym sufitem, elegancką tapetą o geometrycznym wzorze na ścianie i stojącym obok łóżka białym łóżeczkiem dziecięcym; na drewnianej podłodze stoją dwie osoby rozmawiające, a drzwi są otwarte na oścież.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny

W domu nie zabrakło oczywiście przestrzeni dla dzieci. Pokój syna Dawida urządzono w duchu minimalizmu, wstawiając do niego jedynie duże łóżko oraz specjalny kącik z zabawkami. Z kolei pokój córki gwiazdora został w całości pomalowany na różowo.

Dwie osoby stoją przy wejściu do jasno pomalowanego pokoju dziecięcego, mężczyzna gestykuluje w kierunku łóżka, na podłodze leży kolorowy dywan z motywem ulic, w rogu ustawione są zabawki, w tym pojazdy i pudełka.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny
Dwie osoby stoją w jasnym pokoju przy drzwiach; na pierwszym planie łóżko z kolorową pościelą dekorowaną czerwonymi kwiatami, obok dywanik dziecięcy z literami.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny

Sceniczna garderoba i domowe SPA

Żona artysty zawsze marzyła o relaksie w jacuzzi, dlatego Tomasz Niecik spełnił jej życzenie i zamontował je w luksusowej łazience.

Dwie osoby siedzące na krawędzi narożnej wanny z hydromasażem w małej, jasnej łazience o skośnym suficie; jedna z nich wskazuje na elementy wanny, a obok na podłodze leży niebieski dywanik.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny

W piwnicy zaaranżował z kolei własną siłownię wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń oraz worek bokserski. Tuż obok strefy treningowej znalazła się też ogromna, pojemna garderoba, w której artysta przechowuje wszystkie swoje stroje i kostiumy sceniczne.

Siłownia z maszynami do ćwiczeń, workiem bokserskim oraz dwiema osobami rozmawiającymi; jedna z nich stoi boso, w tle plakat z mistrzem bokserskim.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny
Dwie osoby stoją w małej garderobie, przeglądają wiszące na wieszakach ubrania; ściana po prawej stronie jest w trakcie remontu, a przy niej stoi biały grzejnik.
Dom Tomasza NiecikaTVNmateriał zewnętrzny
