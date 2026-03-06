Brokat na ścianach i prywatne jacuzzi. Jak mieszka Tomasz Niecik?

Tomasz Niecik zdecydował się na budowę domu w okolicach Białegostoku, z którym jest związany, ponieważ to właśnie tam przed laty studiował i zyskał wielu przyjaciół. Piosenkarz swego czasu zaprosił kamery programu "Gwiazdy prywatnie", by pokazać, jak na co dzień funkcjonuje z dala od scenicznego zgiełku. Zależało mu na stworzeniu idealnej przestrzeni dla swojej rodziny, a projektowanie wnętrz w dużej mierze powierzył ukochanej.

Jak mieszka Tomasz Niecik?

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy zaraz po wejściu do posiadłości gwiazdora, są szare ściany, które w całości pokryto błyszczącą, brokatową farbą. Wykończenie towarzyszy domownikom również na wyższym piętrze, na które prowadzą eleganckie, podświetlane drewniane schody ze szklaną balustradą.

"To akurat żony pomysł, wiesz jak to kobiety, lubią takie cekinki, błyskotki, także ona to wymyśliła, zaprojektowała. Ja tylko za to zapłaciłem" - wyznał rozbawiony wokalista w rozmowie z Ulą Chincz.

Zupełnie inny klimat panuje w nowoczesnej i bardzo minimalistycznej kuchni. Pomieszczenie zostało zaprojektowane w dwóch kontrastujących kolorach - czerni i bieli . Aneks kuchenny płynnie łączy się z przestronnym salonem, w którym rodzina najchętniej spędza wspólny czas.

Sypialnia z zakazami i królestwo dzieci

Centralnym punktem sypialni małżeńskiej jest ogromne łóżko ze zjawiskowym, srebrnym zagłówkiem, co również było wizją żony muzyka. Tomasz Niecik miał jednak w kwestii tego pomieszczenia jeden twardy warunek - w sypialni nie ma telewizora i gwiazdor nie planuje nigdy go tam instalować.

W domu nie zabrakło oczywiście przestrzeni dla dzieci. Pokój syna Dawida urządzono w duchu minimalizmu, wstawiając do niego jedynie duże łóżko oraz specjalny kącik z zabawkami. Z kolei pokój córki gwiazdora został w całości pomalowany na różowo.

Sceniczna garderoba i domowe SPA

Żona artysty zawsze marzyła o relaksie w jacuzzi, dlatego Tomasz Niecik spełnił jej życzenie i zamontował je w luksusowej łazience.

W piwnicy zaaranżował z kolei własną siłownię wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń oraz worek bokserski. Tuż obok strefy treningowej znalazła się też ogromna, pojemna garderoba, w której artysta przechowuje wszystkie swoje stroje i kostiumy sceniczne.

