Sara James dziś ma 15 lat. Urodziła się Słubicach jako córka Polki i Nigeryjczyka. I to właśnie po nim odziedziczyła zamiłowanie do muzyki. John Egwu James wystąpił w “Bitwie na głosy", gdzie śpiewał w chórze Mezo, śpiewa też w innych zespołach. Słubice nie wydają się być dobrym startem do kariery. A jednak to tam Sara James chodziła do szkoły muzycznej w klasie pianina. Uczęszczała też na zajęcia wokalne w lokalnym domu kultury, które prowadziła Edyta Kręgiel.

Sara James: nie od razu się na niej poznali

Sara była zafascynowana programem "The Voice Kids", odkąd tylko się pojawił. Po raz pierwszy zgłosiła się do talent show jako dziesięciolatka. Wówczas jednak nie przeszła eliminacji. Nie zrezygnowała jednak z marzeń. Po raz drugi sięgnęła po nie w 2021 roku, po raz kolejny zgłaszając się do programu. Dużym wsparciem była dla niej wtedy mama. Warto było się nie poddawać - czwartą edycję "The Voice Kids" wygrała właśnie Sara James. Do występu przygotowywali ją Baron i Thomson, a ich młodziutka podopieczna radziła sobie wokalnie z najbardziej dojrzałymi piosenkami Whitney Houston, Grażyny Łobaszewskiej czy Mariah Carey.

Wideo Sara Egwu-James - "Czas nas uczy pogody" - Finał | The Voice Kids Poland 4

Przygoda z Eurowizją. Sara James jej nie wygrała, ale sukces był

Po występie w "The Voice Kids" nikogo nie zdziwiło, że to właśnie Sara James została polską reprezentantką w 19. Konkursie Piosenki Eurowizja Junior. Została wyłoniona podczas specjalnej edycji programu "Szansa na sukces", którą wygrała. W Rotterdamie piosenkarka wykonała utwór "Somebody".

Mimo wielkich polskich nadziei Sara James zajęła drugie miejsce w konkursie Eurowizji. Pokonała ją Maléna z Armenii. Mimo to wokalistka była zadowolona ze swojego udziału. Jak podkreślała - Eurowizja nauczyła ją pracy z kamerą i występów na dużej scenie. Poza tym to właśnie wtedy przestała się wstydzić swojego angielskiego.

Wideo Sara James - Somebody - First Rehearsal - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2021

America’s Got Talent: Simon Cowell wcisnął złoty przycisk

Jak to się stało, że Sara James znalazła się w amerykańskim "Mam talent"? Tak jak zawsze - wysłała zgłoszenie, bo chciała spełnić marzenie. To akurat znajdowało się bardzo wysoko na jej liście. Była jednak zaskoczona, kiedy dostała zaproszenie do programu. Miała 13 lat i właśnie miał ją poznać cały świat.

Do Stanów pojechała z mamą, która zawsze wspiera córkę we wszystkich jej szalonych pomysłach. Sara na pierwszym występie zaśpiewała piosenkę Billie Eilish "Lovely". Dostała owacje na stojąco - stała cała publiczność i prawie wszyscy jurorzy. Siedział tylko Simon Cowell, co trochę deprymowało młodziutką wokalistkę. Okazało się, że niepotrzebnie - Simon Cowell wcisnął Złoty przycisk, który dla Sary James był przepustką do finału.

Nawet jeśli do tej pory ktoś w Polsce nie słyszał o Sarze, teraz z pewnością dowiedział się o jej istnieniu. Jej występ, reakcja publiczności i jurorów doczekały się 37 mln wyświetleń. W finale wokalistce kibicowała już cała Polska. Sara zaśpiewała piosenkę Kate Bush "Running up That Hill", po jej wykonaniu znów wszyscy wstali. Mimo to wokalistka nie wygrała programu "America's Got Talent".

Jej udział zaowocował występem w specjalnej edycji programu "America's Got Talent - All Stars". Wystąpili w nim najbardziej obiecujący uczestnicy wszystkich edycji. To dało jej możliwość zmierzenia się na scenie z najlepszymi. Programu nie wygrała, ale doceniła możliwość oswajania się z zagraniczną sceną.

Wideo Golden Buzzer: Sara James Wins Over Simon Cowell With "Lovely" by Billie Eilish | AGT 2022

Sara James: kiedy pierwsza płyta?

Odkąd została gwiazdą, Sara James nie ma zbyt wiele czasu dla siebie. Musi godzić występy z nauką w szkole, której nie chce odpuścić. Dlatego, oprócz dwóch mini albumów, wydała kilka singli. Wciąż jednak pracuje nad swoją debiutancką płytą, która ma ukazać się w maju. Do tej pory mieliśmy okazję usłyszeć kilka singli zapowiadających, jak "Hula Hoop" czy "Bloodline".

Materiał na swoją pierwszą płytę Sara James nagrywała w Los Angeles. Piętnastolatka zapewnia, że nie będzie to typowy produkcyjniak, w którym jej głos będzie tylko pięknym instrumentem. Współpracuje przy tworzeniu tekstów i muzyki tak, by album oddawał jej charakter i przekonania. W warstwie tekstowej chce postawić na przełamywanie barier i propagowanie tolerancji oraz zwykłej, codziennej radości.

Na płycie znajdzie się również jej duet ze Szczylem w piosence "Dziś mnie mija cały świat". Młodzi artyści poznali się na gali Fryderyków 2023, na której Sara James zwyciężyła w kategorii "Fonograficzny debiut roku".