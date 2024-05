W 2023 r. Elton John zakończył pożegnalną trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road", która trwała pięć lat. Zapowiadał, że zamierza pożegnać się ze sceną, jednak nie z tworzeniem muzyki. Wynika to z chęci poświęcenia się swojej rodzinie - mężowi i dwójce synów.

"Nadszedł ten moment. Nie żegnam się z muzyką, ale jeśli chodzi o koncertowanie i podróżowanie po świecie, nie chcę już tego robić. Robiłem to odkąd skończyłem 17 lat" - zdradził gwiazdor w 2018 roku, przed ruszeniem w trasę.

Wokalista na tych występach zarobił ponad 817 mln dolarów według Billboard Boxscore. Dodatkowo za pożegnalny koncert "Farewell From Dodger Stadium" otrzymał nagrodę Emmy. To oznacza, że jest jedną z niewielu osób na świecie, które jednocześnie posiadają Oscara, Grammy, Tony Award oraz Emmy.

Elton John z nową płytą. Kiedy premiera?

Przez 50 lat swojej kariery Elton John wydał 31 albumów, czym niewiele artystów może się pochwalić. Niedawno jego stały współpracownik i autor tekstów Bernie Taupin poinformował media, że pojawi się kolejne wydawnictwo. Duet pracował nad największymi hitami wokalisty, m.in. "Rocket Man", czy "Candle in the Wind".

Sam gwiazdor zapowiadał, że planuje dłuższą przerwę. Jednak nic bardziej mylnego.

"Elton i ja skończyliśmy pracę nad albumem, który ukaże się niebawem. Wolałbym nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, dostałem surowy zakaz. Mogę jedynie powiedzieć, że płyta jest już gotowa" - powiedział Taupin podczas eventu The Other Songs Live w Londynie, cytowany przez "The Sun".

Zdradza również, że album jest nowoczesny i zaskoczy wiele osób. Jednak nie podano oficjalnej daty premiery.

Przypomnijmy, że ostatnim wydaniem Eltona Johna jest "The Lockdown Sessions", nagrane podczas pandemii. Utwory pojawiły się w kolaboracji z wykonawcami światowego formatu, takimi jak Ed Sheeran, Dua Lipa, Gorillaz, Miley Cyrus, czy Pearl Jam.

Elton John powróci na scenę?

Pomimo planów wydania nowego krążka, piosenkarz nie zapowiada kolejnych koncertów. Możliwe, że ograniczy się tylko do tworzenia muzyki i pokazywania się medialnie.

"Będę nagrywał płyty i występował w radiu, ale jeśli chodzi o występy? Mam dość oklasków. Chcę być z rodziną, z moimi chłopcami. Nadal będę kreatywny, ale nie chcę spędzić reszty życia latając tu i tam" - mówił wcześniej portalowi NME.