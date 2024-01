Elton John wygrał Emmy i dołączył to zaledwie 18 innych artystów, którzy w trakcie kariery zdobyli każdą z czterech nagród. Telewizyjne wyróżnienie przyznano mu za obecny na Disney+ program "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium".

John nie pojawił się jednak na rozdaniu, wyjaśniając niedyspozycję złym stanem zdrowia - artysta wraca do formy po kontuzji kolana. "Jestem niesamowicie zaszczycony, że dołączam dziś do niewiarygodnie utalentowanej grupy zwycięzców EGOT" - stwierdził 76-letni artysta w oświadczeniu przesłanym e-mailem. "Podróż do tego momentu była pełna pasji, poświęcenia i niezachwianego wsparcia moich fanów na całym świecie".

Reklama

Elton John dołączył do elitarnego grona EGOT. Należy do niego tylko 19 osób

"Dzisiejszy wieczór jest świadectwem potęgi sztuki i radości, jaką wnosi ona do naszego życia" - dodał. "Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie przez całą moją karierę, jestem niesamowicie wdzięczny" - zakończył gwiazdor. Tym samym Elton John stał się 19. osobą, która zdobyła jednocześnie każdą z czterech nagród: Emmy, Grammy, Oscara i Tony. W świecie muzyki pop lista jest jeszcze krótsza, bo jest trzecią osobą - obok Johna Legenda i Jennifer Hudson.

W gronie 18. zwycięzców specjalizujących się w nieco innych kategoriach są także m.in. Viola Davis, Alan Menken, Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn, Rita Moreno czy Andrew Lloyd Webber.

Przypomnijmy, że Elton John ma na koncie dwa Oscary - za Najlepszą Piosenkę Oryginalną, czyli "Can You Feel the Love Tonight" z "Króla Lwa" (1994 rok) oraz "(I'm Gonna) Love Me Again" z "Rocketmana" (2019 rok).

W trakcie trwającej dziesięciolecia kariery był nominowany do Grammy aż 35 razy, zdobył 5 statuetek (m.in. za tę samą piosenkę z produkcji Disneya, a także za utwór "Candle In The Wind 1997"). Nagrodę Tony przyznano mu w 2000 roku za Najlepszą Oryginalną Muzykę do spektaklu "Aida".

Zobacz fragment zwycięskiego koncertu: