Zespół Varius Manx może poszczycić się statusem legendy polskiej sceny. Grupa powstała pod koniec lat 80., lecz ich największe sukcesy przypadły na kolejną dekadę. Wokalistkami zespołu były wówczas Anita Lipnicka (występowała z kapelą od 1993 do 1995 r.) oraz Kasia Stankiewicz (związana z grupą od 1996 do 2000 r.). Melodyjne kompozycje Roberta Jansona - jednego z założycieli zespołu - i porywające głosy piosenkarek były wówczas znakiem firmowym Varius Manx.

Zespół w latach 90. wydawał wiele hitów, lecz jeden z nich szczególnie podbił serca słuchaczy z całego kraju. Choć tekst piosenki był niezwykle tajemniczy i wielu fanów po dziś dzień doszukuje się w nim sensu, utwór uznawany jest za największy przebój w dorobku zespołu. Mowa o kompozycji "Orła cień", która dotarła do pierwszego miejsca prestiżowej Listy Przebojów Trójki, a w 1996 r. była nominowana do Fryderyków w kategorii "piosenka roku". Był to pierwszy singiel z albumu "Ego" - piątego studyjnego krążka grupy i jednocześnie pierwszego nagranego z nową wokalistką.

Jak powstał tajemniczy tekst do piosenki "Orła cień"? Kasia Stankiewicz napisała go w trzy minuty!

Autorką tekstu do piosenki "Orła cień" była 19-letnia wówczas Kasia Stankiewicz, a muzykę stworzył Robert Janson. Wokalistka zespołu Varius Manx zdradziła niegdyś, że napisała słowa utworu w środku nocy, w zaledwie trzy minuty. W przelaniu emocji na papier pomagała jej wówczas siostra.

"Była 1:00 czy 2:00 w nocy, siedziałam w kuchni, w moim rodzinnym mieszkaniu w Działdowie. Byłam w kłopocie, bo miałam tylko pierwszy wers: 'widziałam orła cień' i nic dalej. Moja siostra, taka zaspana, przyszła do kuchni i mówi: 'Co ty tu robisz jeszcze o tej porze?', a ja mówię: 'Mam pierwszy wers piosenki i nie mogę ruszyć dalej'. Ona usiadła obok mnie i jakoś razem pchnęłyśmy to dalej. Napisałyśmy to w trzy minuty, czyli dosłownie tyle, ile trwa ta piosenka" - opowiedziała artystka, w rozmowie z festiwalopole.pl.

"A potem, w tyle, ile ta piosenka trwa, w tyle minut ją zaśpiewałam w studiu" - dodała Kasia Stankiewicz.

O czym jest piosenka "Orła cień"? Wokalistka Varius Manx sama nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie

Choć całe pokolenia Polaków do dziś śpiewają piosenkę "Orła cień" w niebogłosy, wiele osób nie do końca wie, o co chodzi w jej tekście. Po niemal 30 latach od premiery wciąż doszukują się prawidłowego znaczenia tajemniczych słów. Okazuje się, że sama autorka piosenki nie potrafi odpowiedzieć na nurtujące Polaków pytania. W 2016 r., zapytana o znaczenie utworu "Orła cień" przez dziennikarza Radia Opole, Kasia Stankiewicz odpowiedziała krótko: "Też się nad tym zastanawiałam".

"Miałam jeden wieczór na napisanie kilku tekstów, były to moje pierwsze teksty w życiu i bardziej intuicyjnie sytuacja się tam wydarzyła, niż świadomie, ale wszyscy ten tekst śpiewają po 20 latach i to jest dla mnie niezły odjazd" - wyjaśniła wokalistka w dalszej rozmowie.

Od słów piosenki ważniejszy był impuls i autentyczność. Tak powstał tekst hitu "Orła cień"

Okazuje się, że bardziej niż na znaczenie słów, piosenkarka zwracała wówczas uwagę na własną intuicję i to, co jej w duszy gra. "W tworzeniu bardzo ważny jest impuls, za którym idzie artysta. (...) Od początku słuchania demo tej piosenki towarzyszyło mi uczucie wolności" - opowiadała Kasia Stankiewicz w rozmowie z festiwalopole.pl.

"Ja zawsze miałam ochotę uciec przed czymś, ale nie wiem przed czym, do czegoś, do jakiegoś lepszego świata. Miałam wrażenie, paradoksalnie, że ta piosenka będzie dla mnie jakimś rodzajem ucieczki i chęcią uwolnienia się od czegoś" - dodała gwiazda Varius Manx.

Artystka po latach twierdzi, że zagadkowość tekstu tego wielkiego hitu jest jego ogromnym atutem. Jej zdaniem ludzie pokochali "Orła cień" nie za słowa, a za przełożone na muzykę poczucie wolności i autentyczności. "Okazało się, że miliony Polaków pokochało tę piosenkę, mam wrażenie, że za ten pierwszy impuls, za autentyczność" - podsumowała piosenkarka.