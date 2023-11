Elton John wyda nową płytę. "Zaskoczy was jak cholera"

Podczas wspomnianej uroczystości w Barclays Center na Brooklynie Taupin, z którym Elton John współpracuje już blisko 60 lat, został wprowadzony do Rock And Roll Hall Of Fame, a wprowadzającym był właśnie Elton John.

W swojej emocjonalnej przemowie gwiazdor, który sam trafił do tej galerii sław w 1994 roku, podkreślił, że razem "wspinali się na wyżyny, o których nigdy nie myśleli, że są możliwe do zdobycia" i przez cały ten czas nigdy się "tak naprawdę" nie pokłócili.

"Był zniesmaczony moim zachowaniem, tak, to oczywiste" - dodał John, nawiązując do swoich dawnych ekscesów związanych z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. "Ale do dziś wciąż rozwijamy się jako partnerzy".

Elton John zapowiada nową płytę

Wtedy właśnie poinformował publiczność, że trzy dni wcześniej duet ukończył nagrywanie nowego krążka. Nie zdradził jednak, kiedy można się spodziewać jego premiery. "Właśnie ukończyliśmy album w Los Angeles, który zaskoczy was jak cholera. Jest absolutnie cudowny, pełen młodości i witalności. To wspaniałe miejsce po 56 latach spędzonych razem" - stwierdził ze sceny John.

Bernie Taupin jest autorem słów do takich hitów Eltona Johna, jak: "Your Song", "Goodbye Yellow Brick Road", "Candle In The Wind", "I'm Still Standing", "Rocket Man" i "Tiny Dancer". Ten ostatni utwór John wykonał podczas uroczystości, akompaniując sobie na fortepianie. Przypomnijmy, że ten 76-letni artysta w lipcu tego roku ogłosił koniec kariery muzycznej rozumiany jako pożegnanie z wycieńczającymi trasami koncertowymi.

Dyskografię Eltona Johna zamyka krążek "The Lockdown Sessions" (przeczytaj recenzję) , który powstał podczas pandemii. Pojawili się na niej artyści, których John najmocniej ceni - m.in. Stevie Nicks, Eddie Vedder, Rina Sawayama czy Nicki Minaj.