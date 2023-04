Elton John w wielkim stylu podsumowuje swoją błyskotliwą, trwającą przeszło pięć dekad karierę. W 2018 roku legendarny gwiazdor brytyjskiej sceny muzycznej wyruszył w pożegnalną trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road", którą przerwał wybuch pandemii koronawirusa. Wznowione na początku zeszłego roku światowe tournée obejmuje 5 kontynentów i ponad 350 koncertów.

Kilka miesięcy temu muzyk ogłosił, że w swojej ojczyźnie po raz ostatni wystąpi w ramach nadchodzącego festiwalu Glastonbury, który potrwa od 21 do 25 czerwca. Zaś finałowy koncert trasy "Farewell Yellow Brick Road" piosenkarz zagra 8 lipca w Sztokholmie. Po zakończeniu tego niezwykle pracowitego okresu Elton John zamierza wybrać się z rodziną na zasłużony odpoczynek.

Reklama

Wideo youtube

Elton John rusza na Antarktydę. Zabierze tam rodzinę

Jak ujawnił w rozmowie z "The Mirror" mąż gwiazdora, kanadyjski producent filmowy David Furnish, gdy tylko trasa koncertowa dobiegnie końca, wyjadą wraz z dziećmi w podróż na Antarktydę. "Nasi synowi marzą o tym, by tam pojechać, podobnie jak Elton. Wszyscy uznaliśmy to za cel" - zdradził Furnish.

Biegun południowy stał się ostatnimi czasy modną wśród celebrytów destynacją. Podróżowali tam m.in. przyjaciel Eltona Ed Sheeran, a także Lewis Hamilton, Nina Dobrev i Jared Leto.

Pożegnalna trasa nie jest jedynym prezentem, jaki piosenkarz przygotował dla fanów na zakończenie kariery na estradzie. Trzy lata temu do księgarń trafiła jego autobiografia "Ja. Pierwsza i jedyna autobiografia Eltona Johna". Na kartach książki muzyk opowiedział m.in. o swojej drodze do światowej sławy, przyjaźniach z najbarwniejszymi postaciami show-biznesu oraz diametralnej zmianie dotychczasowego stylu życia, dzięki której odnalazł miłość i dojrzał do ojcostwa. Jesienią 2021 roku ukazała się natomiast nagrana podczas lockdownu płyta "The Lockdown Sessions" (przeczytaj recenzję!) , na którą trafiły duety wokalisty z takimi gwiazdami, jak Dua Lipa, Nicki Minaj, Stevie Wonder, Gorillaz czy Miley Cyrus.