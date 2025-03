EERA 2025 to również doskonała szansa dla młodych zespołów. "EERA 2025 to nie tylko koncerty gigantów. Jeśli masz kapelę i chcesz zaistnieć - to moment, w którym możesz zgarnąć nagrody pieniężne, sprzęt muzyczny, sesje studyjne oraz miejsce na głównej scenie festiwalu finałowego! Jury wyłoni najlepsze wschodzące składy, które dołączą do największych rockowych ekip naszego regionu" - ogłosili organizatorzy.