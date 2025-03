RZA urodził się w maju 2022 roku, zaś fani piosenkarki czekali cały rok, aż ta postanowi ujawnić imię chłopca. Jak się okazało, imię RZA zostało zainspirowane przez rapera Wu-Tang Clan , RZĘ, którego prawdziwe imię to Robert Fitzgerald Diggs . ASAP Rocky i Rihanna powitali na świecie swoje drugie dziecko, Riot Rose , w sierpniu 2023 roku. Jego imię nawiązuje do tradycji imion zaczynających się na "R" w rodzinie, co wydaje się szczególnie ważne dla Rihanny. Informację o drugiej ciąży artystka trzymała w tajemnicy aż do słynnego występu na Super Bowl - wokalistka uświetniła w ten sposób mecz o tytuł mistrzowski w NFL między Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs.

Wokalistka przypomniała w tym samym poście imiona swoich pociech, które najwyraźniej nie spodobały się jednej z internautek. "Nienawidzę ich imion tak bardzo" - skomentowała kobieta i, jak się okazało, nie musiała długo czekać na odpowiedź Rihanny. "Ok tatiana" - skomentowała uwagę internautki piosenkarka, żartobliwie zwracając uwagę na jej imię, które, jak można wywnioskować, nie przypadło do gustu samej wokalistce.

Choć swój ostatni album Rihanna wydała w 2016 roku, nadzieje na jej kolejny ruch w muzyce nie gasną. "ANTI", bo tak właśnie artystka zatytułowała krążek, jest po dziś dzień uznawany za jeden z lepszych albumów w karierze piosenkarki. Uważają tak nie tylko fani Rihanny, ale i ona sama - w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że następca "ANTI" musi zostać skrupulatnie dopracowany, aby mógł dorównać poprzednikowi. "Work", "Kiss It Better", "Love on the Brain" i "Needed Me" to tylko kilka kawałków z ósmej płyty wokalistki, które na stałe zapisały się jako kultowe w dyskografii barbadoskiej artystki.