Tool wygwizdani na własnym festiwalu. Teraz fani planują pozew zbiorowy

Między 7, a 9 marca odbył się pierwszy festiwal zespołu "Tool in the Sand" . Grupa zagrać miała dwa koncerty podczas dwóch różnych dni wydarzenia. Podczas imprezy fani oglądać mogli również występy zespołów takich jak Primus , Coheed and Cambria czy Mastodon , który pojawił się na scenie pierwszy raz po odejściu z zespołu gitarzysty i wokalisty Brenta Hindsa .

"Potencjalny pozew jest rozważany. Odezwało się wielu fanów Toola, do których sam się zaliczam. To był mój 27. i 28. koncert Toola. Gdy zaczął się drugi występ dało się odczuć atmosferę zdrady, która trwała do końca festiwalu. Nabywcom karnetów obiecywano 'dwa unikalne sety' Toola. Choć można spierać się co do tego, co oznacza 'unikalny', prawda jest taka, że wielu fanów wydało tysiące dolarów licząc na to, że zobaczy dwa unikalne sety, czyli bez powtarzających się utworów".