Yantimer wypuścił nowy utwór “Aerobik”, który jest odą do minionych lat połączoną ze współczesną linią melodyczną. Twórca zainspirował się wydanym na winylu słuchowiskiem “Aerobik” z 1983 roku. Co ciekawe, zakupił płytę jedynie ze względu na okładkę. Jak się okazało, nostalgiczna treść krążka zainspirowała go do stworzenia czegoś nowego.