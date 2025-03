Ariana Grande i Cynthia Erivo zabrały widzów ostatnich Oscarów do krainy "Oz", rozpoczynając tym samym 97. ceremonię magicznym muzycznym medleyem kultowych utworów z " Czarnoksiężnika z krainy Oz " i " Wicked ". Ariana, oprócz " Defying Gravity " u boku Cynthii, wykonała " Somewhere Over the Rainbow ", czym zachwyciła zebraną publiczność, krytyków oraz internautów. Teraz artystka zapowiedziała kolejną niespodziankę.

Rok 2024 był bardzo dobry dla Ariany Grande pod względem artystycznych aktywności. Wokalistka wydała w marcu krążek "eternal sunshine", który wypromował takie utwory jak "yes, and?", "we can't be friends (wait for your love)" czy "the boy is mine". Ponadto współpracowała z takimi gwiazdami muzyki jak Mariah Carey, Troye Sivan, Charli XCX czy duet Brandy & Monica. Gwiazda miała również na głowie premierę filmu "Wicked", której towarzyszyły wywiady promocyjne w wielu krajach. Przypomnijmy, że broadwayowski spektakl przeniesiony na duży ekran okazał się sukcesem - Ariana Grande wcieliła się w rolę Galindy, zaś Cynthia Erivo przedstawiła historię zielonoskórej Elphaby.