Album "Wszyscy marzą o miłości" powstawał w nietypowych warunkach. Nagrania zaczęły się w 2019 roku, jednak ograniczenia związane z covidem skomplikowały prace nad albumem. Muzyka powstała zdalnie, w oddaleniu o tysiące kilometrów. Teksty Roberta Gawlińskiego niosą konkretny przekaz.

"Na tej płycie celowo uciekłem myślami od pandemii i bardziej zależało mi na daniu ludziom szansy, żeby mogli ją włączyć i uciec od problemów. Ta płyta jest o miłości. 'Wszyscy marzą o miłości/ Zakochanym świat zazdrości/ Reszta nie znaczy nic'. I wydaje mi się, że tak jest na świecie. Wszystkie te szalone pogonie za pieniędzmi, sławą, za dobrami codziennymi to one z czasem blakną. Sam mam parę złotych i wiem, że wcale mnie to już tak nie cieszy. Może na początku sprawiało przyjemność. Natomiast miłość jest czymś, co nie przemija - bez niej nie mamy po prostu nic!" - powiedział lider zespołu Mateuszowi Kamińskiemu.

Z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu, 27 września 2022 w Teatrze Roma Wilki zagrają swoje największe przeboje oraz nowe utwory jak np. "Liczysz się tylko ty".

"Jako takiej celebry nie przewidujemy. Pandemia, ten cały okres wybił nas z rytmu i kiedy zbliżał się jubileusz, to wybuchła wojna. Nie było takiego momentu, żeby cieszyć się tak do końca jakąś błahą sytuacją jak trzydziestolecie i do tej pory nie ma, aczkolwiek zagramy specjalny koncert, 27 września w Teatrze Roma w Warszawie. Chwilę wcześniej wychodzi nasza nowa płyta - 'Wszyscy marzą o miłości'. Tam się spotkamy z przyjaciółmi, publicznością, fanami i dziennikarzami. Będzie dobra zabawa i taki skromny, fajny jubileusz, gdzie zagramy po raz pierwszy numery z nowego albumu. Będą goście, ale nie powiem kto! (śmiech)" - mówił w wywiadzie z Interią Robert Gawliński.

Jednym z singli promujących płytę jest "Podzielony świat". Utwór napisał oraz zaśpiewał syn Roberta Gawlińskiego, Beniamin. To hymn o wolności.

"To piosenka o tym, że zamiast tworzyć coś razem, być ze sobą bliżej, jesteśmy podzieleni. Piętnujemy inność. Oceniamy po wyglądzie. Powinniśmy zobaczyć drugiego człowieka przez pryzmat tego jaki jest, a nie co posiada. Zasiąść wspólnie do stołu i zacząć rozmawiać. Wystarczy dać sobie i innym trochę wolności i może być pięknie..." - tak o utworze opowiada Beniamin Gawliński.

Fani Wilków są zachwyceni. "Super. Klasa po prostu", "Oby tak dalej, cudowny głos i kolejny wyjątkowy utwór!", "Jeżeli Robert dobrze to ogarnie i zacznie powoli wypuszczać Beniamina do przodu, to Wilki będa miały lidera jeszcze przez kolejne lata. Bardzo dobry, mądry ruch" - piszą w komentarzach.

Beniamin Gawliński z zespołem ojca związany jest od 2014 roku. W 2019 roku do zespołu dołączył także jego brat bliźniak Emanuel, który pełni rolę basisty.

"Kiedyś się nawet trochę podśmiewywałem z Janka Borysewicza, mówiłem mu: 'Dlaczego takich małolatów sobie wziąłeś do tego zespołu, jak ty z nimi gadasz?', a teraz to też już są dojrzali mężczyźni i tak się to dzieje. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze doczekać, kiedy moi synowie będą dojrzałymi facetami i będziemy mogli jeszcze grać, bo nie zamierzam przestawać. Dopóki są fani, dopóki są ludzie, którzy przychodzą na koncerty biletowane, bo to jest też taki probierz, to warto być" - mówił Interii o graniu z synami Gawliński.

