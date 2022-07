Zespół Wilki wydał swoją debiutancką płytę 30 lat temu - to kultowy "Niebieski Album", na którym pojawiły się takie przeboje jak "Son of the blue sky", "Eli lama sabachtani" czy "Aborygen".

Przez lata kariery grupa wylansowała takie przeboje, jak "Baśka", "Urke", czy "Bohema".

Właśnie pojawił się teledysk do nowego utworu grupy Roberta Gawlińskiego. Piosenkę "Podzielony świat" napisał oraz zaśpiewał jego syn, Beniamin. To hymn o wolności.

"To piosenka o tym, że zamiast tworzyć coś razem, być ze sobą bliżej, jesteśmy podzieleni. Piętnujemy inność. Oceniamy po wyglądzie. Powinniśmy zobaczyć drugiego człowieka przez pryzmat tego jaki jest, a nie co posiada. Zasiąść wspólnie do stołu i zacząć rozmawiać. Wystarczy dać sobie i innym trochę wolności i może być pięknie..." - tak o utworze opowiada Beniamin Gawliński.

Reklama

Fani Wilków są zachwyceni.

""Super. Klasa po prostu", "Oby tak dalej, cudowny głos i kolejny wyjątkowy utwór!", "Jeżeli Robert dobrze to ogarnie i zacznie powoli wypuszczać Beniamina do przodu, to Wilki będa miały lidera jeszcze przez kolejne lata. Bardzo dobry, mądry ruch" - piszą w komentarzach.

Beniamin Gawliński z zespołem ojca związany jest od 2014 roku. W 2019 roku do zespołu dołączył także jego brat bliźniak Emanuel, który pełni rolę basisty.

Jeszcze w tym roku ma się pojawić premierowa płyta Wilków - "Wszyscy marzą o miłości", która muzycznie inspirowana jest latami 90. Za produkcję materiału odpowiedzialny jest Kuba Galiński, z którym zespół Wilki współpracował już przy utworze "Na krawędzi życia" ( posłuchaj! ) ze składanki "26/26".

Clip Wilki Podzielony świat

Poznaliśmy już pierwszy singel "Liczysz się tylko ty".

"To piosenka o samotności, tęsknocie i potrzebie bliskości. O tym, że to drugi człowiek nadaje sens naszemu życiu. Ktoś kogo kochamy albo z kim się przyjaźnimy, osoba, z którą dzielimy radości i smutki. I że czasem dopiero nieobecność tej osoby uświadamia nam, jak jest dla nas ważna" - mówił Robert Gawliński.

Clip Wilki Liczysz się tylko ty

Sprawdź tekst piosenki "Liczysz się tylko ty" w serwisie Tekściory.pl!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pierwszy koncert Wilków na Woodstocku INTERIA.PL