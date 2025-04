Zarówno Beyoncé, jak i Jay-Z to bardzo znane postaci w branży muzycznej. Gwiazda obecnie jest posiadaczką największej ilości nagród Grammy w historii. Podczas ostatniej gali artystce przyznano pierwszą w karierze nagrodę w kategorii najlepszy album roku. Była to jej 35. statuetka. Jay-Z miał z kolei ogromny wpływ na scenę rapową w latach 2000. Jego płyty "The Blueprint" i "Reasonable Doubt" pojawiły się na liście 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Co więcej, raper pobił rekord Elvisa Presleya, posiadając najwięcej krążków debiutujących na samym szczycie listy Billboard 200 w historii.

Sekretny ślub Beyonce i Jaya-Z

Beyoncé i Jay-Z pierwszy raz pojawili się razem w 2002 roku, wydając utwór "’03 Bonnie & Clyde". Para pobrała się 4 kwietnia 2008 roku w luksusowym apartamencie należącym do rapera w Nowym Jorku. Data, którą wybrali nie jest przypadkowa. Raper i piosenkarka bardzo silnie przywiązani są do liczby "4", stąd padła decyzja, by pobrać się czwartego dnia czwartego miesiąca. Co więcej, Beyoncé przyszła na świat 4 września, jej mąż 4 grudnia, a matka 4 stycznia. Mocne powiązania z liczbą sprawiły, że para zamiast klasycznych obrączek wytatuowała sobie na palcach serdecznych rzymską czwórkę.

Apartament Jaya-Z mierzący około 1250 m² został specjalnie przekształcony w miejsce oddające zimowy klimat. W salonie goście zobaczyć mogli duży biały namiot, ozdobiony świecami, kryształkami oraz 70 tysiącami sprowadzanych z Tajlandii białych storczyków.

Uroczystość tylko dla nielicznych

Na imprezę zaproszono tylko 40 osób. Na miejscu pojawiła się najbliższa rodzina artystów oraz kilku przyjaciół, m.in. Kelly Rowland, Michelle Williams, Gwyneth Paltrow i Chris Martin. Przed wejściem zaproszeni musieli oddać telefony.

Cała ceremonia poprowadzona została przez pastora Rudy'ego Rasmusa, który później udzielił ślubu także matce oraz siostrze piosenkarki.

Beyoncé tego wieczoru miała na sobie suknię specjalnie zaprojektowaną przez mamę wokalistki, Tinę Knowles. Jay-Z wystąpił z kolei w prostym, eleganckim smokingu.

Po uroczystym rozpoczęciu, w rolę weselnego DJ-a wcielił się DJ Cassidy. Jest on wieloletnim przyjacielem rapera, z którym grał na wielu imprezach. Według późniejszych relacji impreza trwała do białego rana.

Początkowo wydarzenie trzymane było w tajemnicy, para z czasem zaczęła się jednak dzielić wspomnieniami. Po raz pierwszy zdjęcia Beyoncé w sukni ślubnej pojawiły się w 2011 roku w koncertowym filmie "Live at Roseland". Przy okazji 9 rocznicy ślubu w 2017 r. nagrania z ceremonii pojawiły się w teledysku do utworu "Die with You". Rok później, także w tajemnicy para odnowiła przysięgi. Wtedy towarzyszyły im już dzieci Blue Ivy, Rumi oraz Sir.

