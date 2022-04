Jeszcze w tym roku ma się pojawić premierowa płyta Wilków - "Wszyscy marzą o miłości", która muzycznie inspirowana jest latami 90. Za produkcję materiału odpowiedzialny jest Kuba Galiński, z którym zespół Wilki współpracował już przy utworze "Na krawędzi życia" ze składanki "26/26".

Poznaliśmy już pierwszy singel "Liczysz się tylko ty".

"To piosenka o samotności, tęsknocie i potrzebie bliskości. O tym, że to drugi człowiek nadaje sens naszemu życiu. Ktoś kogo kochamy albo z kim się przyjaźnimy, osoba, z którą dzielimy radości i smutki. I że czasem dopiero nieobecność tej osoby uświadamia nam, jak jest dla nas ważna" - mówił Robert Gawliński.

Clip Wilki Liczysz się tylko ty

Robert Gawliński (Wilki): "Bez wypicia butelki whisky, nie wychodziłem na scenę"

W rozmowie z "Plejadą", Gawliński opowiedział o swoich przygodach z alkoholem w dawnych czasach.

"Kiedyś było naprawdę grubo. Tam nie było wina po pierwsze, to były zupełnie inne ilości. Powiem szczerze, że były takie momenty w moim życiu, że bez wypicia butelki whisky nie wychodziłem na scenę" - opowiedział lider Wilków.

Dziś uważa, że "lepiej na scenę wychodzić w dobrym zdrowiu", częściej zdarza mu się więc wypić piwo bezalkoholowe. Wokalista zwraca uwagę nie tylko na kwestie zdrowotne, ale także na to, jak ludzie zachowują się po alkoholu.

"Tak samo chodzi o zdrowie i jakiś rodzaj zastanowienia się nad sobą. Myślisz sobie: 'Rany boskie znowu wychlałem, znowu kogoś obraziłem albo powiedziałem coś, co sprawiło przykrość'. Człowiek po wódce jest nieodpowiedzialny. Od 10-15 lat nie piję mocnego alkoholu. Piję wino, to zupełnie inaczej działa na mnie. Staję się znużony i gdzieś się oddalam" - mówi.

Zespół Wilki wydał swoją debiutancką płytę 30 lat temu - to kultowy "Niebieski Album", na którym pojawiły się takie przeboje jak "Son of the blue sky", "Eli lama sabachtani" czy "Aborygen".

