Orange Warsaw Festival to jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Co roku na warszawskiej imprezie występują największe gwiazdy światowej sceny. Polacy mieli już okazję za jego sprawą oglądać koncerty m.in. Nicki Minaj, Duy Lipy, Beyonce, Miley Cyrus, Troya Sivana, Sama Smitha czy Lany Del Rey. Dla miłośników popowych brzmień (i nie tylko) jest to wielkie święto, na które czekają z niecierpliwością.