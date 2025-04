Na Fryderykach 2025 pojawiła się Kasia Lins , która została nominowana w kategorii "Singiel Roku Pop Alternatywny". Utwór " Trucizna " spodobał się nie tylko krytykom, ale i Igorowi Herbutowi , który niedawno na swoim portalu społecznościowym udostępnił poruszający filmik, w którym ze łzami w oczach, za kółkiem auta, śpiewa piosenkę Kasi w dramaturgicznej atmosferze. "To była niebezpieczna sytuacja samochodowa, ewidentnie emocje go poniosły, ucieszyłam się bardzo, bo jestem absolutną wielbicielką talentu Igora" - skomentowała wokalistka.

Ania Szlagowska ma na swoim koncie album "Pierwsza Płyta" i serię koncertów pod szyldem "Pierwsza Płyta Na Żywo Tour". Młoda artystka, znana ostatnio z programu "Must Be The Music", pierwszy raz pojawiła się na Fryderykach, a to wszystko za sprawą nominacji w kategorii "Fonograficzny Debiut Roku". Z Anią porozmawialiśmy o tym, jak się czuje z tym wyróżnieniem - powspominaliśmy jej artystyczną drogę, wzloty i upadki. Zahaczyliśmy również o kwestię marzeń i manifestacji, więc zrobiło się nostalgicznie. Sprawdźcie naszą rozmowę!