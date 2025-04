Madonnai Elton John to dwie wielkie gwiazdy muzyki pop, które od kilku dekad nie schodzą ze sceny, zachwycając publiczność tanecznymi przebojami i swoimi barwnymi osobowościami. Artystka i showman od wielu lat pozostają ze sobą w konflikcie. Wszystko zaczęło się w 2002 r. - Elton publicznie skrytykował wówczas jedną z piosenek wokalistki. Jego zdaniem "Die Another Day", nagrane przez Madonnę, było "najgorszą piosenką do filmu o Jamesie Bondzie". Słowa krytyki bardzo zabolały piosenkarkę.