Wakacje już się skończyły, ale dzięki oficjalnym playlistom Spotify "Hity lata 2022" możemy skutecznie wydłużyć letni klimat! Najwyższy czas ujawnić, które utwory królowały na wakacyjnych wyjazdach, festiwalach i w beach barach - w Polsce i na świecie.

Na szczycie polskiej listy wakacyjnych hitów znalazł się White 2115 z utworem "RiRi". Artysta, regularnie podbijający serca fanów swoimi letnimi przebojami i tym razem trafił w gusta użytkowników serwisu. Na dwóch pozostałych miejscach podium również znajdziemy przedstawicieli rapu, który to całkowicie zdominował czołówkę zestawienia. Drugie miejsce należało do Okiego, który wspólnie z Nolyrics Beats wypuścił hit "Jakie To Uczucie?", a podium uzupełnili Smolasty, Nearri 730 Huncho i "Pijemy Za Lepszy Czas".

Z ponad 610 milionami streamów, "As It Was" Harry’ego Styles’a był najczęściej słuchanym singlem lata na świecie. Za sprawą ostatniego sezonu "Stranger Things", hit sprzed lat "Running Up That Hill (A Deal With God)" od Kate Bush, pobił rekordy i stał się drugą najczęściej streamowaną piosenką lata. Utwór został odkryty (czyli odsłuchany po raz pierwszy) przez ponad 90 milionów nowych słuchaczy na całym świecie, którzy właśnie za sprawą serialu, pokochali kultowy singiel lat 80-tych. "Me Porto Bonito" od Bad Bunny i Chencho Corleone uzupełniło podium za Kate Bush i Harrym Stylesem zajmując trzecie miejsce na liście.

Mateusz Smółka, Music Team Lead w Spotify podsumował polską listę wakacyjnych hitów: "Szczególnie interesująca jest całkowita dominacja polskich artystów w pierwszej połowie listy i tylko dwóch międzynarodowych wykonawców trafiających do pełnej listy Top 20. To pokazuje, jak duże uznanie dla lokalnych twórców panuje na rynku, co jest trendem, który śledzimy z ekscytacją."

Najczęściej słuchane utwory lata 2022 w Polsce:

"RiRi" - White 2115

"Jakie To Uczucie?" - Oki, Nolyrics Beats

"Pijemy Za Lepszy Czas" - Smolasty, 730 Huncho, Nearr

"BEDOESIARA" - 2115, Bedoes, White 2115, @atutowy, Abel de Jong

"Złote Tarasy" - Mr. Polska, Abel de Jong

"Ostatnia nadzieja" - sanah, Dawid Podsiadło

"PATOPROHIBICJA (28.01.2022)" - Mata, FUNDACJA 420

"La Manga" - Alberto, Josef Bratan

"18" - White 2115

"Jeżyk!" - Oki, Nolyrics Beats

"Ostatni raz zatańczysz ze mną" - Tribbs, Kubańczyk

"Running Up That Hill (A Deal With God)" - Kate Bush

"Dres" - Miszel, Kabe, Premixm

"As It Was" - Harry Styles

"Piękny Świat" - Gibbs, Kiełas, Dopehouse

"Szary świat" - sanah, Kwiat Jabłoni

"Zosia - Białas"

"Awaryjne światła" - FRIZ, Mr. Polska, LA$$A

"Lawenda" - SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes, Pedro, francis

"California" - White 2115

Najczęściej słuchane utwory lata 2022 na świecie:

"As It Was" - Harry Styles

"Running Up That Hill (A Deal With God)" - Kate Bush

"Me Porto Bonito" - Bad Bunny, Chencho Corleone

"Tití Me Preguntó" - Bad Bunny

"Glimpse of Us" - Joji

"Ojitos Lindos" - Bad Bunny, Bomba Estéreo

"Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

"Efecto" - Bad Bunny

"Moscow Mule" - Bad Bunny

"Heat Waves" - Glass Animals

"PROVENZA" - Karol G

"About Damn Time" - Lizzo

"Late Night Talking" - Harry Styles

"Party" - Bad Bunny, Rauw Alejandro

"Te Felicito" - Rauw Alejandro, Shakira

"STAY (with Justin Bieber)" - Justin Bieber, The Kid LAROI

"Tarot" - Bad Bunny, Jhay Cortez

"Bam Bam (feat. Ed Sheeran)" - Camila Cabello, Ed Sheeran

"Cold Heart - PNAU Remix" - Dua Lipa, Elton John, PNAU

"I Ain't Worried" - OneRepublic

Wszystkie dane zostały zebrane między 29 maja a 29 sierpnia 2022 roku.