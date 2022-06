27 maja do katalogu Netflixa trafiła pierwsza część mocno wyczekiwanego przez fanów, czwartego sezonu "Stranger Things". Serialowy hit streamingowego giganta doczekał się ogromnej widowni, która z zapartym tchem śledziła dalsze losy dziarskich dzieciaków z Hawkins. Jednocześnie produkcja przyniosła nieoczekiwany wzrost popularności pewnej nieco zapomnianej piosenki z lat 80., którą twórcy postanowili wykorzystać w ścieżce dźwiękowej. Singiel "Running Up That Hill" autorstwa Kate Bush, który pojawia się w jednej z kluczowych dla fabuły scen, przeżywa obecnie odrodzenie.

Reklama

Po 37 latach od daty powstania utwór znów trafił na szczyt brytyjskiej listy przebojów i bije kolejne rekordy. Dzięki "Running Up That Hill" Bush stała się najstarszą artystką wszech czasów, której numer znalazł się na pierwszym miejscu lity przebojów w Wielkiej Brytanii. 63-letnia piosenkarka, kompozytorka i tekściarka zdetronizowała tym samym Cher, która w 1998 roku osiągnęła ów sukces w wieku 52 lat za sprawą hitu "Believe". Na Spotify piosenkę "Running Up That Hill" użytkownicy odtwarzają nawet kilkaset tysięcy razy dziennie. Jak obliczono, w ciągu jednego dnia jest ona słuchana średnio 700 tys. razy, co czyni ją najczęściej odtwarzanym utworem w tym serwisie.

Osoba z bliskiego otoczenia Bush donosi tymczasem na łamach "The Sun", że nagły wzrost popularności wydanego w 1985 roku singla zaczął przynosić jej finansowe korzyści. I to niemałe - artystka zarabia dzięki niemu ponoć 250 tys. funtów tygodniowo i tym samym jest bliska zarobienia okrągłego miliona funtów.

"Kate jest na dobrej drodze do zdobycia siedmiocyfrowej sumy. Posiada wszelkie licencje i prawa do piosenki, którą sama napisała. To oczywiste, że cały zysk idzie na jej konto" - ujawnia źródło pisma.

Wideo Kate Bush - Running Up That Hill (Lyrics) from Stranger Things Season 4

Artystka zdążyła podziękować twórcom "Stranger Things" i fanom produkcji za podarowanie jej utworowi drugiego życia.

"To takie ekscytujące! Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie i słuchanie mojej piosenki. Z niecierpliwością czekam na nowe odcinki serialu" - napisała niedawno gwiazda na swojej stronie internetowej. Ciekawość Kate Bush oraz milionów wielbicieli "Stranger Things" wkrótce zostanie zaspokojona. Finał czwartego sezonu serii zadebiutuje na Netfliksie już 1 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #96 Pełnia Bluesa: Billie Holiday – wielka kariera, a w tle tragiczna historia INTERIA.TV