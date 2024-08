Tegoroczna edycja Top of The Top Sopot Festival przed nami, a organizatorzy wydarzenia spieszą z ogłoszeniami. Festiwal odbędzie się 19 sierpnia i potrwa cztery dni . Na prestiżowej scenie Opery Leśnej w Sopocie wystąpią wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, których letnie hity rozgrzeją publiczność, wprawiając ją w wakacyjny nastrój.

TVN ujawnił również, kto pojawi się na Top of The Top Sopot Festival 2024 w roli prowadzącego. Pomiędzy koncertami publiczność zabawiać będzie duet, który telewidzowie zdążyli doskonale poznać w porannym programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN". Będzie to Dorota Welman oraz Marcin Prokop .

Trzeci dzień Top of The Top Sopot Festivalu przyniesie kolejne występy znanych polskich gwiazd. Koncerty upłyną pod hasłem "Muzyka, to coś, co nas łączy". Na scenie pojawi się m.in. Agnieszka Chylińska, Vito Bambino, Ewa Bem, Stanisław Soyka, zespół Feel czy Urszula.