Shakira i Gerard Pique ogłosili swoje rozstanie w czerwcu 2022 r. Według mediów powodem rozpadu ich związku była zdrada Pique. 35-letni piłkarz miał związać się z młodszą o 12 lat studentką Clarą Chią Marti, pracującą w jego firmie produkcyjnej.



"Wszystko działo się w tym samym czasie. Gdy mój dom się walił, dowiadywałam się z prasy, że zostałam zdradzona, a mój tata przebywał na oddziale intensywnej terapii. Sądziłam, że nie dam rady tego przeżyć. Mężczyzna, którego kocham najbardziej - mój tata - nie mógł być przy mnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebowałam. Nie mogłam z nim porozmawiać, ani uzyskać tak potrzebnej rady od mojego najlepszego przyjaciela" - przyznała artystka, wyjaśniając, że jej rodzice przyjechali do Barcelony, aby pocieszać ją po zakończeniu 12-letniego związku z Pique.

Shakira i jej reakcja na zdradę Pique

Wokalistka po jakimś czasie od rozstania zaczęła przekuwać negatywną energię w sukces muzyczny. Jej piosenki o zdradzie były odsłuchiwane w setkach milionach wyświetleń.

Kiedy razem z Bizarrap opublikowała utwór "Music Sessions Vol.53" fani i dziennikarze oniemieli z wrażenia. "Jestem warta więcej niż dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" - śpiewała Shakira do Pique, który związał się z 22-letnią Clarą Chią Marti.



Byłemu partnerowi poświęcony został też numer "TQG" napisany z Karol G, który przez dziennikarzy został okrzyknięty "hymnem zdradzonych kobiet".

Plotki o romansach Shakiry. Sugerowano, że spotyka się z Tomem Cruisem

Już po rozstaniu sugerowano, że kolumbijska wokalistka spotyka się m.in. z Tomem Cruisem oraz Lewisem Hamiltonem. Żadne z tych doniesień nie były prawdziwe.

"Shakira świetnie się bawiła z Tomem na wyścigu Formuły 1, ale nie chce się z nim umawiać. Bardzo polubiła jego towarzystwo, ale na ten moment nie jest zainteresowana umawianiem się z kimkolwiek. Ma teraz za dużo na głowie. Skupia się na dzieciach i karierze" - pozbawił fanów złudzeń informator "US Weekly".

Zdjęcie Shakira obok Toma Cruise'a / Dan Istitene - Formula 1 / Getty Images

Nowa miłość Shakiry? Latynoskie media o Rafaelu Arcaute

Jak podała hiszpańska "Marca", powołując się program stacji Telecino "Socialite", nową miłością w życiu kolumbijskiej wokalistki ma być argentyński producent Rafael Arcaute. "Shakira ma być podekscytowana szansą na nową miłość" - czytamy.

Argentyński dziennikarz Javier Ceriani stwierdził, że Arcaute to "człowiek kulturalny, poeta i kompozytor. Zupełnie inny niż Pique". Dodał też, że producent był zainteresowany bliższą relacją z Shakirą jeszcze gdy ta była w związku z piłkarzem, jednak nie miał zamiaru rozbijać relacji gwiazdorskiej pary.

"Wpuściła go do swojego świata. Wspólne jedzą kolacje i dzielą się sobą" - stwierdził Ceriani. "Zachwyca ją humorem (...). To bardzo spokojny facet. Nie lubi się wyróżniać" - komentował.

Kim jest Rafael Arcaute?

44-letni Rafel Arcaute to argentyński kompozytor i producent muzyki latynoskiej. W trakcie swojej kariery miał okazję współpracować nie tylko z Shakirą, ale również z innymi gwiazdami takimi jak: Christina Aguilera, Carlos Vives, Ricky Martin, Camilo, Calle 13, Nathy Peluso i Diego Torres.

Do tej pory producent zgarnął 18 Latin Grammy. Na koncie ma też jedną statuetkę Grammy w kategorii najlepszy latynoska muzyka rock, alternatywna i urban.