Jak poinformował burmistrz miasta Barranquilli Jaime Pumarejo, autorem pomnika jest kolumbijski rzeźbiarz Yino Marquez, "który pracował nad swoim dziełem ku czci Shakiry odlanym z brązu przez kilka miesięcy".

Nieobecna na uroczystości artystka podziękowała władzom kolumbijskiego miasta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Odnotowała też, że odsłonięcie pomnika zbiegło się w czasie z urodzinami jej matki. Na swoim profilu w Instagramie Shakira zamieściła też zdjęcie swoich rodziców stojących pod monumentem.

Nie do końca dobry rok Shakiry. Głośne rozstanie i problemy z prawem

Odsłonięcie pomnika była w rodzinnym mieście to jedno z niewielu pozytywnych zdarzeń w życiu Shakiry w 2023 roku. Ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo trudne. Wokalistka nadal dochodzi do siebie po problemach osobistych, musiała też stanąć przed sądem w związku z zarzutami, które wytoczyła wobec niej hiszpańska skarbówka. Wokalistka wyprowadziła się też do Stanów Zjednoczonych.



Wokalistka, która w Barcelonie mieszkała do kwietnia 2023 roku, opuściła Hiszpanię kilka miesięcy po swoim rozstaniu Gerardem Pique, byłym piłkarzem FC Barcelony.

Już wtedy toczyło się wobec niej postępowanie związane z nieprawidłowościami dotyczącymi zeznań podatkowych. Zarzuty wobec wokalistki były poważne, a ten chciał skazać piosenkarkę nawet na osiem lat pozbawienia wolności. Ostatecznie pod koniec listopada 2023 roku Shakira zgodziła się zapłacić 7,3 mln euro kary nałożonej za unikanie płacenia urzędowi skarbowemu 14,6 mln euro podatków za lata 2012-2014.

46-letnia Shakira mieszkała w Barcelonie w 2010 r. wraz ze swoim partnerem, z którym ma dwoje dzieci. Nigdy nie wzięli ślubu. Po ponad 10 latach ich związek dobiegł końca, jak twierdzi artystka, z powodu niewierności swojego partnera. To właśnie zdrady byłego piłkarza stały się tematem ostatnich piosenek wokalistki - "BZRP Music Sessions #53" (nagrany razem z producentem Bizarrapem) oraz "TQG" (zaśpiewany razem z inną latynoską gwiazdą Karol G), który fani artystki zaczęli nazywać "hymnem zdradzonych kobiet".



Shakira jest laureatką dwóch nagród Grammy oraz siedmiu Latin Grammy Awards. 12 razy przyznawano jej też nagrodę Billboard Latin Music Awards.