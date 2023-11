Utwór "BZRP Music Sessions vol. 53" ujrzał światło dzienne 11. stycznia b.r. Shakira wprost odniosła się w nim do zdrad Pique i kpiła z jego kochanki, co sprawiło, że przebój nazwano "utworem zemsty". Stał się też nieformalnym hymnem wielu kobiet, które - podobnie jak Shakira - zostały zdradzone i porzucone przez partnerów.

"Podczas sesji nagraniowej ludzie w moim zespole odradzali mi ten utwór. Mówili: 'Proszę zmień to, nawet nie myśl o tym, żeby napisać te teksty'. A ja pytałam dlaczego? Nie jestem dyplomatką, nie pracuję w ONZ. Jestem artystką i mam prawo pracować nad swoimi emocjami właśnie poprzez muzykę. To moja terapia, ale także terapia dla wielu ludzi. Użyczam swojego głosu wielu kobietom, które być może również chciały powiedzieć to samo, co ja, ale nie miały wystarczającej odwagi" - stwierdziła w "Billboard".

Utwór pobił 14 rekordów Guinnessa, trafił na szczyty wielu list przebojów, a teraz zdobył nagrodę Latin Grammy.



Shakira otrzymała nagrodę. Wręczał ją dawny kolega jej byłego partnera

24. Doroczna gala wręczenia nagród Latin Grammy Awards odbyła się 16 listopada w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Sewilli w Hiszpanii. Utwór "BZRP Music Sessions vol. 53" uznano za najlepszą piosenkę 2023 r. Wokalistka odbierała nagrodę z rąk Sergio Ramosa.

Sergio Ramos to legendarny hiszpański piłkarz, który przez większość swojej kariery występował w Realu Madryt. Pique z kolei grał dla FC Barcelony, przez co latami rywalizowali ze sobą. Podczas reprezentacyjnych zgrupowań uchodzili jednak za dobrych kolegów. Od jakiegoś czasu sympatia wygasła, a niedawno Pique wypowiedział się o niej na łamach "Deportes Cuatro". "Ja i Sergio Ramos byliśmy przyjaciółmi niemal przez cały czas, zanim Mourinho przybył do Madrytu. Później El Clasico stały się pełne napięcia" - mówił.